加息周期尾聲　銀行息差優勢告終？　WeLab Bank︰零售行仍可受惠

本港八大虛擬銀行開業三年來，全線仍處「燒錢」階段。不過受惠利率上升周期帶動，用來衡量銀行賺錢能力的指標——淨利息收入全部已轉為正數，反映存貸業務終見「賺錢」能力。然而，美國加息周期接近尾聲，銀行業的息差擴張趨勢，會否暫告一段落?



此外，香港經濟全面復常之際，銀行業首季貸款增長卻未如市場預期。對於今年銀行息差以及貸款增長走勢會否「走樣」，WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁李家達接受《HK01》專訪時指，該行貸款大多採用固定利率，因此即使下半年利率見頂，淨息差仍然可以持續改善。至於貸款方面，雖然行業整體貸款需求轉弱，不過該行的Tesla汽車貸款增長仍舊強勁，今年首季增長仍達一倍。（詳見另稿）



WeLab Bank行政總裁李家達指出，該行貸款大多採用固定利率，因此即使下半年利率見頂，淨息差仍然可以持續改善。（歐嘉樂攝）

淨利息收入按年升四倍

WeLab Bank去年全年虧損收窄至4.5億元，當中用來衡量銀行賺錢能力的指標——淨利息收入首次錄得正數，達到3,386萬元。對於何時達到收支平衡，他指出：「好重要是睇個momentum(動力)，在貸款需求帶動下，現時銀行收入維持倍數增長，有信心明年可以達到收支平衡。」

李家達透露，最新今年首季的表現仍然維持強勁，淨利息收入按年增長達到4倍，對比2021年更增長13倍，受惠消費貸款表現理想帶動，例如該行和Tesla 組成策略合作夥伴，當車主購買電動車時可直接向該行申請分期貸款，該類貸款首季增長達100%。

Tesl李家達透露，最新今年首季的表現仍然維持強勁，淨利息收入按年增長達到4倍，對比2021年更增長13倍，受惠消費貸款表現理想帶動 （資料圖片）

除了消費貸款增長外，他指出，美國利率上升周期見頂，相信亦有助業績「扭虧」，打破坊間固有的看法。傳統概念上一直認為加息有利銀行的息差擴闊，增加淨利息收入，反之亦然。不過，他卻點出，利率對息差的影響並非單一化，尚要考慮更多因素，包括銀行主攻的貸款種類、採取固定息率或是浮動利率等。

貸款定息為主 息差下半年料續擴闊

他解釋指，「當未來一段時間，美國停止加息，本港銀行資金成本將逐步回落，而我哋是做零售銀行，貸款利率可維持，所以淨息差是受惠的。」

當中原因在於貸款組合的特點，由於該行並非經營樓按或是企業貸款（該批貸款常採用浮動利率，如坊間常見的Hibor +1.3厘計劃)；反之，該行是主打消費貸款，包括個人的無抵押貸款，這批貸款多數是採用固定利率，息口平均達低雙位數水平。貸款組合以固定利率為主的好處在於，當銀行「吸錢」的成本下半年料逐步下跌，能夠支持銀行的息差擴闊，因而能夠提高盈利。

SVB 的問題在於投資債券時，過度集中某年期的債券，當美國加息比市場原先預期急，就「趕唔切轉身」。事件突顯出銀行必須要分散風險的重要性。（資料圖片）

點評SVB爆煲 WeLab Bank九成存款已納政府保障計劃

今年銀行業界一大「黑天鵝」，相信美國中型銀行屢遭接管的事件必定榜上有名。今年率先出事的，是主打科創客戶的美國第16大銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank），分析認為投資資產及負債期限不匹配，是其中一個觸發銀行「爆煲」原因。特別是銀行手上的美債，在去年美國進取加息下，錄得巨額按市值入帳(Mark to Market)虧損。

談及銀行業如何避免重蹈覆轍，他指出首先是投資資產組合着手，他形容，事件突顯出銀行必須要分散風險的重要性，SVB 的問題在於投資債券時，過度集中某年期的債券，當美國加息比市場原先預期急，就「趕唔切轉身」。

翻查年報數據，WeLab Bank的金融投資規模達3.28億元，當中接近一半屬政府債券。李家達堅持該行的投資策略，要着重在分散風險，將資產類別、年期拆分，因而即使面對美息急升，去年該行的投資亦未有錄得按市值入帳虧損。

他透露，現時該行超過99%的存款，都受到政府的50萬元100%存款保障計劃覆蓋。（資料圖片）

另一方面，就要重視存戶資金的穩定。當SVB 銀行爆煲前，面臨上百億元計的存款流失，原因之一是其絕大部分存款都不在存款保障範圍內，存戶因而容易信心動搖並大舉提走存款，終觸發銀行遭接管。

因此，存款保障覆蓋的存戶數目，亦是一個穩定存戶資金的重要因素。他透露，現時該行超過99%的存款，都受到政府的50萬元100%存款保障計劃覆蓋，因此銀行的存戶資金表現穩定。