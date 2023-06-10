專訪｜借車貸市場搶灘　WeLab︰每兩架Tesla上會　我哋佔一架

本港傳統企業貨款需求尚未全面復甦，官方數據顯示，截至4月銀行業總體貸款增長不似預期，在「僧多粥少」的行業環境下，業界各出其謀。傳統銀行近期力谷樓按業務，加大回贈至2.6厘以上搶客；至於虛擬銀行則另辟蹊徑，向消費貸款市場發力，當中WeLab Bank（匯立銀行）在Tesla 汽車貸款市場企穩陣腳，一年間市場佔有率升至接近50%，即現時香港每兩架Tesla 汽車「上會」(申請汽車貸款)，就有一架是向WeLab Bank借錢。



在美國進取加息及中美貿戰等因素影響，本港銀行業截至4月總體貸款增長不似預期，當中貿易融資額更挫逾20%。WeLab Bank行政總裁李家達接受《HK01》專訪時指，美國進取加息，推高貸款利率，是其中一個因素令借貸需求減少。

他認為，雖然該行的貸款亦無可避免地受到行業趨勢影響，不過會透過貸款模式及種類多元化，刺激消費貸款上升，並透露旗下Tesla汽車貸款在今年首季「翻一番」。

在美國進取加息及中美貿戰等因素影響，本港銀行業截至4月總體貸款增長不似預期，「僧多粥少」的行業環境下，業界各出其謀，虛擬銀行向消費貸款市場發力。（Reuters）

現時除了有一些較傳統的「找卡數」貸款或個人信貸之外，WeLab Bank同時有一種合作模式(partnership)貸款，是與Tesla 及蘋果公司組策略合作夥伴，當客戶購買產品，如iPhone 或是電動車時，可直接向該行申請分期貸款。

近千位Tesla車主 經該行「上會」

集團去年貸款額按年升1.8倍，至14億元，現時此類合作模式的貸款，佔整體貸款約45%。當中以Tesla 車貸表現最突出。他指出，去年3月才開始加入Tesla的車貸行列，短短一年間搶佔市場份額近50%，笑稱︰「香港每兩架Tesla上會（申請貸款），有一架就是向我哋做。短短一年間，已向接近1,000位Tesla車主批錢。」

李家達指出，「買車屬organic demand」，今年首季的貸款額已經較上季高出一倍。（Reuters）

參考運輸署數字，去年本港電動車銷量首次超越汽油車，獨佔鰲頭的Tesla成交量多達120,00架，在EV市場中佔比高達62%。換句話，每售出10輛電動車之中，有6輛是 Tesla，可見增長空間廣闊。

首季車貸額升100%

李家達指出：「買車屬organic demand，不需要靠銀行做宣傳，增長好好，今年首季的貸款額已經較上季高出一倍。」他相信受惠港人更換電動車的大趨勢，增長將續以倍數計。截止今年４月，Tesla車貸佔WeLab Bank整體貸款組合約30%至40%。