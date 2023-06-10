內銀下調存息　未必有利擴闊息差　惟專家仍撐︰中長期穩健之選

六大內地銀行下調存款利率，為今年內第二次，有利銀行降低資金成本，但有分析預計，存款利率下降亦為貸款息帶來下調空間，今年內銀息差整體仍存收縮壓力。不過，貸款利率下降配合其他財政措施能拉動整體經濟復甦，帶動貸款需求及非利息收入，仍能利好盈利空間，故中長期高派息率的內銀股投資仍具備吸引力，可分段吸納。



六大內銀中國銀行（3988）、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）、農業銀行（1288）及郵儲銀行（1658）昨日﹙8日﹚起將存款掛牌利率下調5至15點子（100點子等於1厘），各行掛牌利率全部降至2.5厘及以下。

受消息帶動，內銀板塊昨日全線向上。中國銀行升0.32%至3.17元；工商銀行 升0.93%至4.34元；交通銀行 升1.14%至5.31元；農業銀行升幅最為顯著，升2.3%至3.12元；建設銀行升0.39%至5.14元；郵儲銀行生0.57%至5.28元。

六大內銀昨日全線向上，當中農業銀行（1288）升幅最為顯著，升2.3%至3.12元。

摩通及中金唱好內銀股

大行紛紛唱好內銀股，當中摩通發表研究報告表示，該次下調存款利率，以全年計料改善內銀淨息差5個基點，以及提振淨利潤5%，當中以郵儲銀行(1658) 最受惠。整體而言對消費影響微弱，但有機會加速資金由銀行存款流向金融產品，而招商銀行(3968) 或透過財富業務間接地受惠。該行重申，國有銀行近期或會跑贏大市，而招商銀行仍為中長期的首選。

中金發表報告指，今次存款降息有望成為內銀繼續被重估的催化劑，重申推薦低估值、高股息、經營穩健、業績存在改善空間的國有大行，包括郵儲銀行、中國銀行、農業銀行等，預計後續中小銀行有望跟進同步下調。

陳姝瑾表示，存款存款利率下降為貸款帶來下調空間，包括中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR），時間或將在6月至7月。

富瑞：6至7月料貸款利率也將下調

富瑞（Jefferies）中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，存款存款利率下降為貸款帶來下調空間，包括中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR），時間或將在6月至7月，幅度有機會超越存息降幅，意味今年內銀息差整體仍存收縮壓力。

不過，若果措施能帶動市場貸款需求，包括民營及中小企，從而帶動經濟，對於銀行最終還是會帶來利好。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍也表示，內銀下調存款利率短期內有利息差拓闊，但隨後貸款利率也可能會下調，中長期未必有利息差。不過，銀行盈利能力除了視乎息差，還有受宏觀經濟影響的貸款需求及非利息收入。

熊麗萍表示，中長期投資仍具備吸引力。可分階段吸納，個股可留意國有及郵儲銀行。

熊麗萍：可留意郵儲銀行

從內銀今年來兩次下調存款利率幅度來看，態度屬於較為審慎，預計內地政府下半年也不會傾向大幅放寬貨幣政策，而是更多會在穩定就業、房地產、消費及投資信心等財政政策方面放寬，來穩定經濟並達致全年增長目標。而存款利率下降，也有助資金由存款釋放，提振消費及投資。

今年首季內銀的盈利增長普遍有所放緩，但仍屬平穩，資產素質也未見有明顯惡化，加上派息率仍維持在6至8厘，作為中長期投資仍具備吸引力。內銀股股價早前隨「中特股」概念升溫而上升，近日隨大市有所回落，估值仍屬吸引，建議可分階段吸納。

內銀個股方面，除了可留意中行及工行等派息較高的大型國有銀行，也可留意郵儲銀行，該行雖然規模較國有銀行小，但營業網絡較為廣闊，股價一直以來具備一定程度的抗跌力。