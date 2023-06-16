大劉與甘比愛兒盡得真傳　桌遊頭炮主打環保議題　熱心公益做慈善

以往常說年輕一代想法活潑卻不成熟。可是經過時代變遷，現今的小孩子已擁有全面及獨特的法，兼獲得成年人看重。個人也帶有一份關顧重大議題的心思。說的是今年年僅10歲的劉仲學。

年紀尚輕的他，可謂盡得其父﹑人稱「大劉」的華人置業（0127）前大股東劉鑾雄，及其母﹑人稱「甘比」的華置行政總裁陳凱韻兩人真傳。既有生意頭腦，亦關心氣候暖化等公眾議題，及希望回饋社會。



劉仲學初設計桌上遊戲《Arctic Party》的過程中，能以實際用家角度提出見解，讓合作方接納。同時希望將來自桌遊的收入，全數撥捐慈善用途。反映出新一代的年輕人有想法活潑，兼相當貼地。



收益全數撥捐慈善用途

劉仲學旗下品牌「BJ Games」聯乘桌遊公司「Jiuga Games」打造﹑以全球暖化和環保作主題的桌遊《Arctic Party》，旨在提高玩家對環境議題的關注。該款遊戲售價190元，8歲以上人士適玩。該款桌遊將於7月3日至7月16日在銅鑼灣皇室堡活動《WINDSOR Board Game Party》首次發售。

作為「BJ Games」頭炮，劉仲學對該款遊戲充滿信心。縱使作品可能仍有很多未盡完善之處，希望大家多多包涵及支持，並且承諾將有關收益全數撥捐慈善用途。

生產商指劉仲學開會前已「做足功課」

Jiuga Games負責人Toby表示，於半年前與劉仲學商討合作，並一齊創作《Arctic Party》，劉仲學提出以企鵝、北極熊作為遊戲角色， 配以環保主題去設計遊戲。過程中更與劉仲學開會數次，發現他「做足功課」，不但玩了不少桌遊，又會提出自己的見解。

Toby舉例稱，例如遊戲中的屏風，是劉仲學誠意之作，「佢發現小朋友的手較細，拎唔到咁多牌，所以提出加個屏風，（啲牌）可以擺落檯，符合小朋友玩」。

來回修改兩、三次後，《Arctic Party》終於面世，Toby笑稱，劉仲學意見全面，「佢會擔心會唔會太大盒，會唔會好貴？」，又指雖然劉仲學學業繁忙，仍會與家人試玩遊戲。

甘比欣賞年青人發揮創意及追夢

作為一名熱愛桌上遊戲的玩家，劉仲學表示，好高興能夠推出自己的作品，在製作過程中雖然遇上不少挑戰，但慶幸有家人的幫助及鼓勵，最終所有問題都能夠迎刃而解。除了將利潤全數捐作慈善用途，亦會把《Arctic Party》送給有需要的學生及小朋友作為禮物，期望為他們帶來快樂。

陳凱韻表示，十分欣賞年青人發揮創意及追求夢想，並樂意提供幫助。如果大家有新穎及富教育意義的主意，例如像劉仲學般推出以環保作主題的桌上遊戲，請隨時與皇室堡聯絡，洽談合作方案。