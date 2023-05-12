超級豪宅｜華置主席劉鳴煒10億放售山頂白加道兩幢洋房

中港通關後，港島豪宅市場屢錄矚目成交個案。市場消息透露，華人置業（0127）主席劉鳴煒或相關人士，亦趁市道轉旺，把持有的山頂白加道31號兩幢洋房推出市場上放售，兩幢叫價合共近10億元，呎價高達約13萬至14萬元。



山頂白加道31號由華人置業發展，提供4幢洋房，早於2003年落成。最新由劉鳴煒推出放售的兩幢洋房，分別為白加道31號A屋及D屋。

其中A屋實用面積3,845平方呎，設有花園約4000平方呎、及天台約1,100平方呎，附設泳池及車庫，該物業將連租約出售，意向價約5.38億元，呎價約14萬元。據悉，「大劉」劉鑾雄2005年以1.45億元購入A屋，目前由劉鳴煒及相關人士持有。

山頂白加道31號提供4幢洋房，早於2003年落成。（代理相片）

D屋曾售予理文造紙李文俊 大劉4.2億回購

至於另一幢洋房為D屋，實用面積3,319平方呎，設有花園3,009平方呎、天台1,104平方呎，同樣設有泳池及車庫，意向價約4.32億元，呎價約13萬元。該幢D屋曾由理文造紙（2314）主席李文俊在2007年以1.76億元向華置買入，不過於2015年由「大劉」以4.2億元回購，隨後再轉讓至劉鳴煒個人名下。