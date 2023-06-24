中港息差逾兩厘　惟港人難取內地「平錢」　慎防人民幣谷底彈

內地進入減息周期，但港息有望跟隨美息繼續高企，兩地息差拉闊！港人又可否由內地銀行申請低息貸款，然後做港元或美元做高息定存？專家表示，受限於外匯管制，資金不能自由進出，加上內地借貸需要有當地收入等證明，故未必可行。於此同時，目前人民幣已跌至近7個月低位，料進一步大幅貶值空間不大，相信持續偏弱一段時間後能夠回穩，故此現時借入人民幣資金，貸款到期後匯率有機會高於現水平，節省利息但變相需承受匯兌損失。



出境攜帶現金 不能超過等值5000美元

內地人民幣存款利率，近日活期已降至0.2厘，2年期定期存款利率降至2.05厘，國有大行3年期、5年期分別為2.45厘及2.5厘，商業銀行則有2.5厘至2.55厘。

相對而言，內地借錢平過香港。不過，認可財務策劃師、理財專欄作家李澄幸表示，基於現時中國內地的外匯管制，資金並不是自由進出，除非證明資金本來是由香港匯入內地，否則不能將大筆人民幣用任何形式帶離中國。另外，表面上看是存在息差，但借貸成本因人而異，也有機會需要內地「流水證明」，故實際上並不可行。

據國家外匯局規定，內地個人結匯及境內個人購匯便利化額度分別為每人每年等值5萬美元，出境攜帶現金不能超過等值5,000美元。對於部分個人通過分拆方式，利用其它人的年度用匯額度進行資金的違規跨境流動，對涉及此種違規行為的個人，外匯局會將其列入關注名單，若果情況嚴重將移交外匯檢查部門進行立案處罰。

人民幣失守7.2算，惟專家料再貶空間不大。﹙資料圖片﹚

人民幣再貶空間料不大 隨時「蝕價」

另一邊廂，人民幣匯率持續走弱，離岸人民幣周三（21日）跌破7.2，今日則一度下試7.22低位，今年累挫逾4%。專家認為，進一步大幅貶值空間不大，相信持續偏弱一段時間後能夠回穩，意味現時借入人民幣資金，貸款到期後匯率有機會高於現水平，節省利息但變相需承受匯兌損失。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，目前人民幣大幅貶值空間不大，但相信會持續偏弱一段時間，直至內地政府出台強而有力的支持經濟措施，以及美國經濟出現衰退，時間可能會在第四季。

光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生亦認為，人民幣今年目標範圍為6.7至7.37，但預計跌至7.37機會較微，並在7.2水平將會有所支持。人行會透過減息降準來推動經濟及人民幣匯率，但後者大幅升值不利出口，對整體下半年走勢看法中性，預計大致走勢將為橫行。