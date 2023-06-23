人民幣跌穿9算！　定期息少港息逾2厘　專家反籲勿兌回港紙

人民幣轉弱，加上減息，一改以往「財息兼收」格局。離岸人民幣近日失守7.2算，周五﹙23日﹚再進一步跌穿7.22，創近7個月低位，今年累挫逾4%，每百港元兌人民幣約91.7。與此同時，人仔定期長息已回落至2厘水平，與不斷加息的港銀背道而馳，兩地「息差」拉闊至逾2厘。



面對此情況，散戶又是否應將手頭人民幣兌換成港元或美元，再做高息定存？專家一致不建議此操作！



李澄幸表示，如果想做港元定存，建議現時可以先做一個月或三個月。﹙資料圖片﹚

港元短息普遍逾4厘 李澄幸：宜先做短期定存

美國進一步加息預期升溫，加上半年結等因素，港元拆息本周全線突破5厘。目前港元短期定存息普遍高於長期，多家港銀3個月定存息達4厘，撇除HSBC特選大戶有5厘息，富邦銀行冠絕全行，牌息達4.5厘，資金門欄為100萬元；其次為渣打及創興銀行的4.4厘，但門欄均較高，前者為特選優先私人理財客戶專享，後者專為300萬元資金額大戶而設。

低門欄的為工銀亞洲的4.2厘，存款額為10萬元至80萬元，一般綜合賬戶即可享有優惠。另外，信銀國際的4.05厘，起存額則低至1萬元。

認可財務策劃師、理財專欄作家李澄幸表示，如果想做港元定存，建議現時可以先做一個月或三個月。他指出，美國未有減息的時間表，短期定存到期後，即使過了半年結，仍然有機會有一個不太差的定存息率，同時保持靈活性，任何投資理財決策均有機會成本，保留投資其他資產的可能性也是有需要的。

林俊泓表示，若果美國最終加息兩次，港元定存息更有望重上去年尾出現過的5厘高位。﹙資料圖片﹚

林俊泓︰港元定存息年底或見5厘

美聯儲主席鮑威爾今日表示，今年再有兩次加息行動將是適當的做法，但需要參考更多經濟數據。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，美國有機會再在7月或9月加息，今年內不會減息，息口將會維持高位一段時間。

他指出，而香港息口也將大致跟隨，主要考慮到本港銀行結餘處於低位，任何市場波動都會令銀根進一步收縮，拆息及定存息都料將繼續高企。而若果美國最終加息兩次，港元定存息更有望重上去年尾出現過的5厘高位。

相較內地存貸利率則處於下行周期，人行近日將一年期中期借貸便利(MLF)利率下調0.1厘至2.65%，1年期及5年期的貸款市場報價利率（LPR）也分別下調0.1厘，至3.55厘及4.2厘。

人仔定期長息已回落至2厘，與不斷加息的港銀背道而馳，兩者「息差」拉闊至至少2厘。﹙資料圖片﹚

人仔定存逾2厘 息差2厘

港息大升，與人民的利息差距逐步擴闊。目前人民幣12個月長期定存息已跌至2厘，相較多家港銀近日紛紛上調港元定存利息至4厘或以上，兩者「息差」拉闊至至少2厘。更甚者，人民幣今年以來累挫4.3%，不少本港人民幣存戶變相「蝕價蝕錢」。

本港人民幣定存方面，12個月定存利息普遍有2厘或以上，最高為富邦的2.6厘，起存額僅為20萬元人民幣，該行的6個月及3個月定存息，也同樣為目前全港最高，分別有2.4厘及2.3厘。 大行方面，滙豐、中銀及渣打12個月定存息均為2厘，恒生則未有提供，僅有中短期定存息，四大行3個月及6個月定存息分別僅有約1.6厘及1.8厘。

林俊泓表示，人民幣大幅貶值空間不大，但相信會持續偏弱一段時間。﹙資料圖片﹚

專家料人民幣大貶空間不大 存戶宜按兵不動

至於手頭本身有人民幣的投資者，若有人民幣資金在手，目前是否合適兌換時間，用於做較高息的港元定存。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，如此操作會涉及匯兌成本，長遠回報並不吸引。參考中銀香港離岸人民幣匯率牌價，賣出及買入目前分別為1.07736及1.08972。

他補充，目前人民幣仍存在貶值壓力，主要考慮到內地減息周期剛開始，美國息口將持續高企一段時間，兩者息口存在較大差異，相關套息交易誘因較大，預計有機會下觸7.25低位，唯大幅貶值空間不大，相信會持續偏弱一段時間，直至內地政府出台強而有力的支持經濟措施，以及美國經濟出現衰退，時間可能會在第四季。

光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生亦認為，人民幣今年目標範圍為6.7至7.37，但預計跌至7.37機會較微，並在7.2水平將會有所支持。人行會透過減息降準來調節經濟及人民幣匯率，但後者大幅升值不利出口，對整體下半年走勢看法中性，預計大致走勢將為橫行。

專家普遍不建議現水平把人民幣兌回港元。﹙資料圖片﹚

倘不欲持人民幣 則可攻高息戶口

李澄幸指出，如果未來必須兌換回人民幣去使用，計算兌換所引伸的成本，回報並不吸引，可考慮繼續持有人民幣等待升值，除了人民幣定存，也可留意市場上較定存更高息的人民幣存款證。

但如果日後不打算再兌回人民幣，單純從投資角度出發，的確可以考慮將閒置的人民兌換回港元或尋找其他高息選擇。而事實上，投資者可考慮較港元定存更高息的美元存款證，近月年收益率高見約5.5%，以減輕目前在人民幣匯率低位兌換的損失。