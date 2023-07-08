拆解中國經濟「最毒」一環　放水救市倒不如出組合拳｜蔡金強專訪

中國經濟疫後復甦步伐不似預期，領先指標如PPI生產者物價指數5月跌4.6%，連續第8個月負數，且創7年來最大跌幅。市場寄望7月底舉行的中共中央政治局會議，會有救市措施出台。



奧陸資本總裁兼投資總監、人稱「小金人﹙Oscar﹚的蔡金強研判，中國面臨通縮的風險愈來愈高，他接受《香港01》專訪時直言，放水、政策「小禮包」難救經濟，政府需推救市組合拳，終極招數是「親自落場踢」。他同時提醒，內房爆煲引起的城投債危機，恐明年中後爆發。



蔡金強認為 ，如中國出現通縮，將是「未老先衰」迹象。(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

三指標亮兩「紅燈」 中國通縮風險不少

全球主要經濟體對抗通脹之際，中國卻面臨通縮陰霾，情況嚴峻。「﹙通縮﹚風險唔細……用廣東話嚟講係『賤物鬥窮人』！」蔡金強續稱道，當經濟內的資產類別出現「縮水」，壓抑民眾對投資的意慾，造成一個漩渦，經濟亦會進入惡性循環，「通縮不單止難聽，仲好『毒』，是所有環節最『毒』嗰個！」

與通脹正正相反，通縮指整體價格或物價水平下跌的現象。蔡金強引述官方數字指出，內地最新CPI按年升幅近乎零，而 PPI早已跌至負數，「PPI 4月是負3.6，5月是負4.6，因為PPI係CPI的Leading Indicator（領先指標），所以PPI轉負數，CPI有可能都會負，所以已經係縮緊。」至於「借錢」，今年5月社會融資總量（社融和M2 ）增加1.5萬億元（人民幣‧下同），按年少1.31萬億元，較市場預期差，「社融啲數來自政府、企業和老百姓，三方面都係度縮，證明全方位都唔肯借錢。」

然則為何只說「風險唔細」？蔡金強解釋，界定通縮有三個標準，分別是GDP增長、通脹（CPI和PPI）及社會融資總量，後兩者正在「縮」，但中國GPD仍保持可觀的增長速度，所以未能「武斷」已進入通縮，「就好似美國，你話係唔係滯脹？其實佢就業都OK，所以美國進入滯脹差就業，中國進入通縮差GDP。」

小金人早已研判中國內房內房已「無景」，須政府出手買庫存。（from 新華社）

倡出救市「組合拳」 政府帶頭最重要

通縮陰霾在前，即使是經濟增長亦有隱憂。目前，坊間見到的不外乎內地央行連番減息，又或一些「小禮包」，例如能源汽車購置稅減免政策、地產「三枝箭」措施（分別在銀行信貸、債券融資、股權融資等方面給予支持）等，冀在市民信心層面上加持。

但小金人認為，上述兩招作用不大，「啲人好籠統成日話『放水』減息其實都係『廢』，依家個情況係『虛不受補』！」他解釋，現時中國經濟最大的問題由「倒掛」衍生，即短息高過長息，意味做生意借錢的成本遠高於投資所生成的回報，「﹙長期﹚回報差不多至零，唯有不斷減息去追！」

他認為，政府救市須有一套「綜合組合拳」，除了減息及救市「小禮包」外，更重要是政府要帶頭落場，重新驅動市場，「所有人或者民企都唔會投資，因爲會輸錢，國企或政府機構便須帶頭投資，做一個organizer（帶頭者）幫市場驅動……做得好，都可以維持5年或10年﹙增長﹚。」

以內房為例，早期已研判該板塊「無景」的小金人認為，即使中央進一步推出寬鬆内房政策，相信仍於事無補，「依家內房都是『死人』，瞓係到唔郁，入咗太平間瘋狂打針都係冇用。」他認為，政府旗下機構需帶頭買入商品房，才能有效「揼返」經濟，順道幫市場減少庫存。

小金人料城投債真正的危機會在明年中後發生 。（廖雁雄攝）

料城投債「危機」明年中發生

中共中央政治局會議7月底舉行，市場憧憬推出救市措施，但小金人卻不抱樂觀。他從宏觀大勢分析道，中美博弈為一場長期戰，中國除了在經濟上頂著長期的壓力，還要應付政治上來自美國的「針對」，凡事要留一手， 「政府將問題定性爲長期的現象，並且百年未遇，因此越遲出招越好，種子要留在大饑荒，最後先會出招……萬一到2024、2025年又瘋狂，邊度再來子彈？」

中美衝突驚濤駭浪，內房爆煲引發的城投債問題亦不容忽視。《路透社》早前披露，內地地方政府債務超過9萬億美元（約61.55萬億元人民幣），其中又以貴州最為嚴重，涉及債務規模約1.18萬億元（人民幣，約合港幣1.28萬億元），重組後銀行貸款期限調整為20年。

對此，小金人認爲城投債真正的危機會在明年中後發生，並形容城投債為地產病，最後解決方法為「見者有份」，即包括銀行、政府幾方一起分擔，「中國唯一優勢靠14億人民，一起分少少毒性散發下。」然而，蔡金強話到口中留半句，直言對此不太絕望，因爲全世界都在面對同樣情況，「如果宣佈欠債要還錢，咁全世界應該都會破產！」