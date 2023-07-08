「中特估」有睇頭　撐呢三隻股　猶如股神買日本商社｜蔡金強專訪

今年上半年，港股表現強差人意，累挫近半成，跑輸環球主要股票市場。有「冠軍分析師」之稱、奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強接受《香港01》專訪時直言，港股已很平，面對的問題不是估值，而是「莫財」。市淡投資機會打折扣，他教路散戶應如何配置資產，認為「中特估」和人工智能是長期故事，值得留意。



蔡金強認為，「中特估」絕非「斷估」，例如中移動ROE達11%，派息7厘。﹙資料圖片﹚

「中特估」受追捧 如股神買商社

提到港股今年一大投資主題，非「中特估」莫屬。早前中證監論壇指出中特估是具備中國特色的估值體系的公 司，即一批「中字頭」的上市央企，例如中國平安（2318）、中國移動（0941）、中國海洋石油（0883）。

於蔡金強眼中，「中特估」絕非「斷估」，在加息周期、經濟轉差的情景下，有其吸引力。他分析道，這類公司普遍具有穩定的派息分紅率與現金流，加上是央企和國企背景，穩定性強，並不是短期熱噪，「好似中國移動，9倍PE，7厘息，ROE有11%……煤油大陸自己遊戲，電訊有自己嘅壟斷故事。」他形容，股神巴菲特相中日本五大商社，背後理念猶如買「中特估」，「點解依家所有生意都唔得？成日聽到長短息倒掛，﹙意味﹚借錢的成本遠高過投資生成的回報，無論係樓、PE、股票，所有投資都不成立，所以選擇公司一定要現金多業務穩定、派到息。」

云云「中特估」中，小金人看好煤炭、石油及電訊三大板塊，包括中移動、中海油及中國神華，這三支股票今年累升約22%、10%、4%，反觀同期恒指下跌約6%。其中，小金人在兩年前（2021年7月）接受《香港01》專訪時已提到將中海油放入「十大金股」之列，因其公司淨賺錢且其派息相當穩定。相較當時，中海油已累升三成，現在「高追」是否要小心？蔡金強重申，「中特估不是『爆肚』，所有嘢係有邏輯、有數得計，仲有好多增長上升空間 ……呢啲﹙公司﹚政治正確、人畜無害，最少唔會有事。」

小金人看好「中特估」，認為其有穩定的現金流，偏好煤炭、石油及電訊三大板塊。（廖雁雄攝 ）

港股莫財 「靠北水就見鬼」

不過，「中特估」如中移動逆市升，打破「藍燈籠」命運，多少反映市況淡薄，投資者「算死草」，缺狼性。港股近期再失守19000點，成交更是相當慘淡，已連續13日不足千億。情況與美日相比，可謂天與地，美股企穩34000點；而日股更衝上30000點，兩年前日經略遜恒指，但時至今日經最高將恒指拋離近14000點之多。

蔡金強認爲最大的問題是欠缺「錢」和「定位」，並非估值問題，「不是股值問題，港股再冇點數可言，二萬四、萬八、萬四，點界定？依家個股市同以前唔同！」以往港股的投資者可謂三分天下，包括外資、本地薑及 北水，但持續有外資基金撤離或減持港股比重的消息，失去外資「買家」，其餘兩個動力又如何？ 一方面，本地薑獨力難支，蔡金強笑言︰「香港人﹙在投資上﹚應該係全地球最冇家國觀念，就算有錢全部都買美股、做定存。」另一方面，如果話港股的内資是來自於北水，他形容為「割韭菜」，「無人真真正正愛這個市場（港股），如果靠北水就見鬼啦！」

小金人表示港股無人愛，港人就算有錢寧走去投資美股做定存。﹙資料圖片﹚

美股成全球「儲水庫」 籲做定存兼買金

港股「脫腳」，美股依然強勢，小金人對美股市場仍偏向樂觀。他表示美股市場有AI股加持，且認爲AI具備一定的現實基礎及生產力，能夠創造經濟效益。現時美股市場是世界的儲錢水庫，1至2年的短期投資亦可考慮。 「今次創造咗嗰似假幻真AI，呢樣嘢係可以overcome（攻下）咗長短債﹙倒掛﹚，有能力產生第四次工業革命，呢啲公司全部都係有幾百億現金係到，而且短期內證明唔到佢錯！」

同受關注的科技股，小金人表示美股和含AI成分的A股可稍作考慮。其中他偏好做平價電商的「拼多多」，在經濟不景環境下，低層消費有得做。

提到資產配置，小金人建議可以入手港股和A股，尤其是中特估，「不是短期故事，會持續向好發展數年」，但警告切勿炒波段，稱現時股市沒有趨勢可言。另外，他認爲可作美元定存，再加添些黃金便足矣。