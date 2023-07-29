滙豐年內怒飆四成　專家憂次季業績倒退　籲「落到58元再入手」

「大笨象」滙豐控股（0005）將於下周二﹙8月1日﹚派發中期成績表，受惠首季亮麗業績，加上恢復派息，以至憧憬特別息加持，該股今年已累升約四成，表現大幅拋離恒指，下半年又能否再下一城？凱基亞洲投資策略部主管溫傑分析指，擔心滙控次季業績倒退，將其評級由「跑贏大市」調至「與大市同步」。不過單看基本指標，滙控仍屬「頭選」，但因現時股價不算便宜，須候低再入，「始終依家未出業績，仲有風險，落返去58蚊附近可以再考慮入手。」



上半年恒指表現波動，累跌4.4%，反而獅王醒神。（資料圖片）

料第二次中期息介乎0.08至0.1美元

滙豐控股在首季表現不俗，期內淨利潤103.27億美元，按年增長274.8%，且復派季息，每股0.10美元，溫傑預計第二次中期息派每股0.08至0.1美元（折合約0.624至0.78港元）。

自滙控公布上年度業績，表現勝預期並恢復季息後，股價表現大漲，於60元高位整固，周五﹙28日﹚收報64.8港元，今年累升約41%，創2018年6月以來逾5年高，大幅跑贏大市。

大摩料滙控再啟回購

大行摩根士丹利稱，隨著香港銀行同業拆息 (HIBOR) 在第二季度強勁上升，滙豐淨息差呈現彈性，市場收入與早前預測及第一季度相比呈良好表現。然而，貸款增長方面則依然疲軟，至少要到 2024 年才可能出現復甦。不過該行相信滙豐銀行整體信貸質量依然強勁，並預計公司將宣佈進一步10億美元的股票回購。大摩將滙控目標價維持67.5港元，預測次季淨利潤為65.22億美元（折合約510億港元）。

大摩預測，滙控第二季收入為164.3億美元，按年增加24%，利潤為65.22億美元，按年增加約16%，每股盈餘為0.32美元（折合約2.5港元），以年化計算每股盈利為10港元，現實PE僅6倍。以現價計，往績派息比率約3.9厘。

中金發表研究報告更將滙控上調至「跑贏行業」，並列為港銀首選，目標價則維持75.5港元不變。該行認為，滙豐的高淨資產收益率和高股東回報可以支持其估值回升。此外，中金指出，滙豐在高利率環境下淨息差優勢顯著，主因是公司長期專注於香港及英國兩個核心市場，資產重新定價持續時間較短，而且活期及儲蓄存款數額較大，遠高於香港同業。因此該行預計公司淨利息收入保持於高水平，料今明兩年股東回報率分別為11%和13%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑憂滙控次季業績按季倒退。（資料圖片）

次季表現料不及首季「出眾」

凱基亞洲投資策略部主管溫傑對滙控第二季業績稱「有啲麻煩」，擔心會出現倒退情況。他指出，公司首季業績受惠於一次性佣金（約35億美元）賬目加持，屬特殊表現。當次季失去該筆收入加持後，表現則未必如首季般出眾。此外，溫傑指︰「滙豐自己都有公布分析預測，估緊稅前利潤大概80億﹙美元﹚，明顯比第一季130億﹙美元﹚少幾多下。」

聯儲局在周四（27日）宣佈加息25點子，大行樂見高利率環境有利於銀行息差擴大，但同時間，溫傑則表示由於現時HIBOR（香港銀行同業拆息）和聯儲加息見頂，難以再憧憬息差擴闊。若想在短期內推動業績表現，則需視乎大市氣氛，例如靠增加信貸、按揭以及非利息收入等，「如果個市好，就會多人買股票、買基金、買債券，佣金收入都會提升。」

另一邊廂，滙控研退出部分國家業務，專注擴展亞洲市場，釋放長期價值，但對此，溫傑則認為單憑業務方向性難以在短期內推動其表現。

溫傑指匯控58元樓下值博。（Getty）

回落至58元樓下值博

股價經過一輪「狂奔」後，溫傑認為滙控現時難以跑贏大市，只能與市場同步。他表示，公司的業績已經反映得「八八九九」，加上次季表現可能會出現倒退，業務上難有進一步大躍進。不過他直言亦無需太過灰心，大市現時表現不算太差，因此股價仍有機會跟市上升。「假設依家（恒指）19400點，可以漲到兩萬點，咁滙控升幅會跟隨接近比例。」

在投資操作方面，溫傑指出以現時基本指標作分析，派發季息的滙控依具吸引力，惟現時「成本」太高，不宜入手。「港銀股都係等滙控，好過夾硬搵第二隻。」他續稱，保險起見他仍維持55至58港元入手滙控，但坦言現況難以回落至60港元以下。