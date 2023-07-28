銀色債券｜專家授認購攻略　籲申請30手　倘「銀彈」不足一招解困

新一批銀色債券將於今日（7月28日）至8月8日起接受認購，由於「保底息」加至5厘，不單為歷來新高，也高於目前市面一般港元定存年利息，並能鎖息3年，引來不少老友記關注。今次銀債合資格人數較上次增10萬人至約220萬人，發行額則加碼至500億元，有分析預計，認購人數及金額均將創新高，最終或有30萬人認購，建議資金充裕長者可人均認購30手，若「銀彈」不足則可考慮沽出舊銀債換入新銀債。



分析預計，此次認購人數及金額均將創新高，最終會有30萬人認購，﹙資料圖片﹚

建議人均認購25至30手 勿重複認購

新一批銀債保底息達5厘，料大受老友記歡迎，多家銀行及證券行均有推出銀債認購優惠「搶客 」。

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信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡女士表示，銀債對尋求穩定收入的長者提供了一個低入場門檻、較低投資風險而且息率相對吸引的投資選項，預計今次認購情況將較上次更熱烈。

多家銀行及證券行均有推出銀債認購優惠，豁免各種費用，如認購手續費及提早贖回費等。﹙資料圖片﹚

信誠證券聯席董事張智威亦預計，由於此次銀債認購人數及金額均會創新高，認購人數料達30萬人，人均料獲20至30手，建議長者可人均認購30手。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌早前預計，此次銀債合資格認購長者近220萬人，較往年為多，最終會有30萬人認購，人均可望獲派20手，建議人均認購25至30手。

張智威並提醒，長者需要留意銀債不能重複認購，即在不同銀行或證券行申請認購，否則會被取消申請資格。

張智威並提醒，長者需要留意銀債不能重複認購。（資料圖片）

倘「銀彈」有限 可沽舊銀債買新

過去一段時間，政府推出不少零售債券產品，供公眾認購，除了銀債外，還有通脹掛鈎債券（iBond）及綠色債券﹙Green Bond﹚，老友記或都有出動，若如今次「銀彈」不多，是否應該沽出換馬新銀債？

先說銀債，港府今次為第八次發行銀債，早前發行未到期的銀債有第七批及第六批，分別將於2025年及2024年到期，兩批銀債的保底息分別為4厘及3.5厘。雖然銀債與iBond及綠債不同，不設二手市場，但可以提前贖回，除了本金還可取回相應利息，過往贖回比率僅為3至5%。

致富證券業務部主管郭家安認為，由於是次銀債保證息率比2021年發行的銀債﹙2024年到期﹚高1.5厘，比2022年發行銀債﹙2025年到期﹚則高1厘，假設客戶手上持有10手2021年發行銀債，與新一批銀債每10手每年收取的利息差別便有1,500元，扣除提早贖回手續費後，每年可多收取約1,400元利息，「客戶確實可考慮把舊銀債換為新銀債，提高回報。」

富途交易部高級分析師毛君豪補充，銀色債券不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券。

郭家安表示，若果手持早前兩批銀債，可考慮沽出購入新一批銀債，至於綠債及ibond則不太建議。﹙資料圖片﹚

沽出iBond、綠債換馬不划算

至於是否沽出年息率更低的綠債及ibond，再買入新一批銀債，郭家安則不太建議。他指出，由於兩者現時市價已反映了市場息率，價格皆「潛水」，以市價沽出再認銀債，恐先要「蝕價」，計及手續費其實收益差不多。

截至周四﹙27日﹚收市，2024年到期的iBond（4246）收報97.3元，2023年到期的iBond（4239）收報99.15元，綠債（4252）收報96.15元，全部均低於發行價。兩批iBond保底息均為兩厘，綠債保底息有2.5厘。