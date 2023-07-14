銀色債券｜7.28開售　銀行、證券行認購優惠一文看清（不斷更新）

港府推出新一批銀債，保證利息達5厘，為歷來最高，上一批銀債保證利息為4厘，7月28日上午九點開始認購，至8月9日下午兩點截止，可透過20家配售銀行或28家指定證券經紀行認購。各大銀行及證券經紀行推出不同認購優惠，主要屬於費用豁免。



滙豐提供一系列手續費豁免優惠

滙豐為聯席安排行及配售銀行。合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

渣打推5免優惠 料認購反應踴躍

渣打客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新一批銀色債券保證息率上調至5厘，較以往高，相信能在目前波動的投資環境中，為長者提供既低風險，又穩定的回報。去年，渣打香港接獲的銀色債券申請較對上一批增加近1 成，預期今次的認購反應同樣踴躍。

花旗推7免優惠

花旗銀行方面，客戶以債券戶口形式認購銀色債券，可獲豁免7項收費包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費 。

招商永隆推6項費用豁免優惠，包括手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。