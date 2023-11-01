新世界表決｜長情股東曝光　四叔竟是碎股黨？　九旬馮伯妙談交易

樓市低迷、息魔來襲，加上項目資金回籠需時，新世界發展（0017）為減輕負債，擬向大股東家族持有的周大福企業賣出手上約六成新創建（0659）股份。



今次交易需獲逾半數獨立股東支持方可通過，為此集團將撥出40億元、向股東派發每股1.59元特別股息，面對「息誘」，股東會否同意通過是次要約？有靠新世界股息「養老」的長情股東表示，支持賣新創建，認為「做生意既人會諗路數」，但亦無奈持股至今「蝕咗一半」。



上市半世紀的新世界，股東不乏知名人士，記者翻查該公司股東名冊，發現「四叔」李兆基、霍震霆及集團「開國元老」梁志堅都是新世界的實物股東，持股已有50年。



新世界將於11月2日舉行股東特別大會（EGM），就是次交易進行表決。（資料圖片）

鄭家純家族持有的周大福企業日前宣布以每股9.15元全購新創建股份，較該股停牌前7.99元溢價14.5%。今次要約，周大福企業主要為買入新世界手上約六成新創建股份，一躍成為後者大股東。新世界將於11月2日上午11時30分舉行股東特別大會（EGM），就有關交易進行表決。

對新世界而言，獨立財務顧問函件指出，是非常「乾淨」的離場機會，出售事項將為集團提供前期現金所得款項約217億元，實現降低槓桿率，並同時提升現金流和盈利。不過，投行富瑞認為，是次交易雖有助新世界可擴大其再融資的彈性，但現金狀況亦一定程度上受較低負債率的新創建被全購所抵銷，失去新創建後的新世界未來利潤或面對挑戰。

由此可見，交易「有辣有唔辣」，一旦落實新世界將撥出40億元，向股東派發每股1.59元的特別股息，面對「息誘」，股東又會否同意通過是次要約？

翻查新世界股東名冊，截至10月20日，未發現疑似「人頭票」。（資料圖片）

逾90歲長情股東 手持近百萬元

翻查新世界股東名冊，截至10月20日，記者未發現疑似「人頭票」，因大部分「1股黨」在今年之前已登記，為數不多。此外，合共有近700名實物股東，個人投資者持貨由1股至數十萬股不等，當中登記地址為住宅「The Austin」的譚氏一家，三人合共持有45.9萬股，市值近653萬元。

要說新世界長情股東，逾90歲高齡的馮伯可謂是「表表者」，他於2009年買入新世界收息，後來參與供股，現持有逾55,000股，市值近80萬元。

逾90歲的長情股東表示，靠新世界收息養老。（資料圖片 / Pixabay）

馮伯表示，當初被新世界高息（2009年全年合共派每股0.3港元）吸引，在股價8元左右入市，後來又參與「四合一」供股，拉勻至今「蝕咗一半」，他略帶氣憤的語氣稱：「蝕咗好多錢！新世界『四合一』供股之後，股價上過27蚊，而家跌返落14蚊，冇咗一大半！」

如此「谷氣」，事關馮伯稱，自己過半持倉都是新世界，雖然亦持有領展（0823）等高息股，但主要靠新世界股息「養老」，「其他好濕碎，新世界佔一大半，志在收息過活，而家好傷！」

撐賣新創建 「做生意既人會諗路數」

對於新世界向周企賣出新創建，他則表示支持，「自己人交俾自己人，賣咗我哋有特別息，望佢成事。」馮伯雖已是耄耄之年，但分析起來仍頭頭是道，他指出透過是次交易新世界能降低負債，對其未來並不悲觀，「銀行息口高，利用周大福現銀頂息口，有現金喺手，做生意既人會諗路數。」

但他亦慨歎：「（新世界）似乎老一代做得好啲，而家資產足夠，但喺做過龍。」被問及為何在眾多地產股中，偏偏選擇新世界？馮伯笑稱：「好多嘢如果睇得到，發咗達啦」。

鄭裕彤與好友創立新世界發展。（新世界網站）

四叔、堅叔持股半世紀

除了馮伯這位長情股東，還有「四叔」李兆基、富商霍震霆、曾是新世界老臣子梁志堅，他們在新世界上市次年、1973年登記成為實物股東，目前登記地址皆為各人相關物業，例如李兆基的為恒基地產位於IFC的辦公室。

有趣的是，李兆基家財萬貫，但僅持有120股實物股票，不足一手，市值僅約1,720元，新世界2004年至2014年10年間曾三度供股，以股數計，四叔料並無參與。而另一本地大家族、富商霍震霆亦只持有762股，不足一手。至於曾在新世界工作40年梁志堅，則持有8,494股，市值約12萬元。

「四叔」李兆基與「彤叔」鄭裕彤在商場上有不少合作，更視其為知己。（資料圖片）

三位與新世界淵源頗深，首先是「四叔」李兆基與「彤叔」鄭裕彤在商場上有不少合作，更視其為知己，2011年周大福珠寶上市「四叔」親自捧場，更與「彤叔」手拖手合照。而霍家與鄭家亦是世交，霍震霆父親霍英東當年與「彤叔」齊在澳門投賭牌。至於與鄭裕彤有四十載賓主情的「堅叔」梁志堅就不用細說。

時至今日，他們持有新世界股票已有50年，未知會否支持今次交易，但相信這份歷經半世紀的情誼，會陪伴新世界繼續前行。