GEM改革｜邱達根明言改革需大刀闊斧　推動科企巨頭轉往GEM掛牌

GEM（前稱創業板）高位跌99%，港交所正就改革GEM徵詢意見，並提出了3項主要建議，包括引入新的替代資格測試、取消強制性季度報告要求，以及實施新的簡化轉板機制。



立法會科技創新界議員邱達根接受《香港01》訪問時表示，對GEM改革需大刀闊斧，建議取消轉板機制，規定科企只可以在GEM上市，甚至提供誘因，令到現時在主板上市的大型科企，如騰訊（0700）遷往GEM，重塑其品牌，以打造亞洲版納斯達克，「香港需要英超、意甲，而唔喺英超加英甲！」



對於港交所提出新的「簡化轉板機制」，邱達根指出，機制本身不能提升GEM的整體質素，只會重回以往主板和GEM的上下級架構，股市始終以主板為目標。GEM只會陷入「弱者越弱」的局面，不斷累積質素不佳的公司。

邱達根指出，新的「簡化轉板機制」本身不能提升GEM的整體質素，只會重回以往主板和GEM的上下級架構。（盧翊銘攝）

籲騰訊等科企由主板遷往GEM

邱達根表示，鑑於GEM市況一灘死水，聯交所只是對GEM「小整頓」，是難以激活GEM，只是短期刺激市場，坊間亦普遍認為GEM「救唔返」，有意見認為應引入莊家制，但莊家為維持每日交易量，本身有營運成本，在散戶缺乏興趣的情況下恐難以長期維持。

因此，他建議聯交所大刀闊斧地重設GEM，取消轉板機制，規定科企只可以在GEM上市，甚至提供誘因，令到現時在主板上市的騰訊（0700）等科企遷往GEM。

被問及科企由主板搬去GEM，是否能對整個股市有幫助，邱達根認為，有大型科技駐守GEM，會吸引更多科企在GEM板上市，「高集中度」能令市場重拾起GEM的信心，從而打造亞洲版納斯特克（Nasdaq），而主板亦有其他板塊與GEM平分秋色，形容為「香港需要英超、意甲，而唔喺英超加英甲」。

邱達根建議聯交所大刀闊斧地重設GEM，取消轉板機制。（資料圖片）

GEM形象負面 須重塑品牌

不過，邱達根指，讓大型科企搬去GEM亦有一定風險，可能會有科企不願意轉去GEM，而選擇退市。他又強調，倘若聯交所對GEM採用小修小補的方式，或需引入除牌機制，企業要在規定時間內由GEM轉去主板，否則將被除牌，從而將GEM成為「淘汰場」，一個企業過渡平台。

除此之外，邱達根認為，GEM的形象已相當負面，建議聯交所重塑品牌，以新名字重啟，並以新定位對外推廣，同時提升GEM的整體質素才能持續吸引資金。

邱達根認為，不能以家族辦公室的數量衡量兩地的成敗。（資料圖片）

港星比拼 非以家族辦公室數量衡量

另外，港府近來出招吸引富商來港成立家族辦公室，相較之下新加坡早於3年前已著力吸引超高端人士，並在去年底已有1,100間家族辦公室在當地成立辦事處。

邱達根認為，不能以家族辦公室的數量衡量兩地的成敗，他指出某些富豪或企業將資金轉移去新加坡，是出於政治考量，並不代表他們不會再投資香港市場，「錢雖然唔喺擺在香港，但香港金融市場更具吸引力，唔通投入新加坡股市咩？佢哋股市咁少交投」。

他又指，在新加坡設立家族辦公室的企業或富商，多數是內地企業，而這批企業同時在本港亦有辦事處，只不過是將資金分散投資。