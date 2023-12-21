科大前院長轉戰金融　投大疆押中寶　「海陸空」策略強攻硬科技

提及廣受追捧，炒賣氣氛濃烈的科技股，港股科技板塊的龍頭企業，多為互聯網公司，「硬科技」這三個字在港股市場鮮有聽聞。但其實自2019年A股成立科創板，這一度成為資本市場熱門話題，港人所熟知的DJI大疆無人機，就是「硬科技」成果的代表。科大（HKUST）前工學院院長高秉強，早年以個人身份投資大疆，即一舉成功，2018年他創立風險投資（風投）基金Brizan Ventures，更直言主打的便是「硬科技」。



高秉強接受《香港01》專訪時透露，基金目前已投資50餘間機器人公司，其中14間與機器人芯片有關，並自言進行了「海陸空」的投資項目部署。擁有教授與投資人的雙重背景，他認為惟產學研結合，投資可創造實體產品的「硬科技」才是新「藍海」，可期引發革命性的硬件變革浪潮。



所謂硬科技，即強調要素創新與實體研發成果，具體而言其門類廣泛，可以包括光電芯片、航空航天、生物技術、能源材料等多個領域。而相對「硬科技」概念，當前港股科網巨企，如阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊控股（0700）等多為互聯網公司，即為主力研究代碼的「軟科技」，注重應用場景的模式創新，而非實體產品的創造。

高秉強指出，約至2010在掃地機中加入「地圖」的概念才使之成為「智能機」。（資料圖片）

掃地「智障機」變「智能機」 硬科技掀家居革命

高秉強以最日常的家電行業為例，指出「硬科技」的潛在投資機遇。他稱，無論在廚房、客廳，生活用品已太久未有更新換代，且市場在此領域的競爭，往往局限於「鬥平」，卻少有技術突破。然而，實則炒菜機、烘乾機等生活家電均可以通過製造機器人的方式，創造全新的產業發展路線。

例如清潔機器人，高秉強介紹到其最早約於美國出現，自2001年，Electrolux發佈酷似遠古生物三葉蟲的掃地機Trilobite並量產以來，行業已有20餘年歷史。但其起初工作狀態僵化，頭先十年間，非遇到阻礙撞擊，否則不能改變方向，清潔效率低下幾乎變成獵奇的玩具，高秉強更直言不諱稱其為「智障機」，行業一度停滯。約至2010年之後，Neato推出可利用激光測距儀，掃描環境並繪製地圖的掃地機器人，「智障機」方一躍成為「智能機」。

資料顯示，清潔機器人發明後，Dyson、LG、Samsung等大廠均推出過相關產品，但未在內地市場廣泛運用，反而「國產貨」抬頭。當前領域公認的三巨頭為iRobot、科沃斯、石頭科技，後兩間均為內企。2016年石頭科技與小米（1810）合作研發的「米家掃地機器人」推出，迅速引爆內地市場；而據科沃斯財報，去年雖市場逆風，公司營收仍按年增長17.1%至153.2億人幣，現市值逾220億人幣。

Market Insights報告預計，全球掃地機市場規模預計將從2021年的24.7億美元，成長到2029年的84.4億美元，年複合成長率近兩成，增速遠高於其他家電產品。看準此商機，Brizan Ventures早年也參與投資家用機器人生產商雲鯨，其研發的清潔機器人，也因在技術層面開發出拖地、抹布自主清洗等功能，市佔率一度躍升至內地前五。

iPhone面世 開啟芯片躍進之門

早年學術生涯中，高秉強曾分別任科大工學院院長，加州大學伯克利分校（UC Berkeley）微電子製造中心主任，美國貝爾實驗室（Bell Laboratory）研究員，主攻芯片領域，是2001年才離開「象牙塔」進入創投世界，起初也只投資芯片，及後於2018年成立Brizan Ventures風投基金，目前基金管理規模（AUM）已約數億美元。

高秉強介紹稱，基金目前已投資50餘間機器人公司，其中14間涉及機器人芯片，在諸多「硬科技」公司中，他自言進行了「海陸空」的投資項目部署──「海」為製造船用推進器的逸動科技，「陸」為家用清潔機器人雲鯨，「空」則是已獨當一面的DJI大疆無人機。

高秉強憶述道，投資生涯「轉折點」實應為2012年投資DJI大疆無人機，若再細究，便是將曾同在伯克利的好友、另一位學術專家李澤湘教授「拉回科大」，兩人每晚較量乒乓球的同時，李澤湘反復提及「產學研」的概念。李澤湘在科大的學生汪滔，恰於此時為篳路藍縷的DJI大疆尋求投資，高秉強以個人身份參與投資，而大疆大獲成功，一時在民用無人機行業風頭無兩，為「產學研」的硬科技投資樹立了佳話。

無人機原本的技術難點在於，槳的轉動將對機身產生反作用力，因而mechanical（機械性）層面複雜。高秉強闡釋稱，2007年蘋果手機的問世，實則打通了芯片技術難關，一時間所有機器人都有再進一步的可能，大疆作為四槳無人機，即有四個馬達，通過諸多傳感器利用馬達的平衡，實現轉速的穩定，將機械化的難題轉變為電動化的方案，高秉強直言是「完全依託芯片才搞得定」。

高秉強稱，大疆作為四槳無人機，現可通過諸多傳感器利用馬達的平衡，實現轉速的穩定。（資料圖片）

投資思威特 押注芯片可「做決定」

因芯片走向產學研的投資道路，然兜兜轉轉，巔峰對決的科技硬實力，還回歸於芯片。就投資期而言，高秉強指，一般基金的投資支持至多為9年，往往在目標上市、或已獲得下一輪融資後即可視為「成功」，可逐步獲取回報離場。若問及最成功的投資項目，他幾乎沒有任何遲疑地給出了答案：思特威。這間成立於2017年，從事CMOS圖像傳感器芯片研發的公司，去年剛登陸上交所科創板，首掛股價即狂飆62%，當下是內地監控安防行業的龍頭，市值逾225億元人幣。

所謂CMOS，即Complementary Metal Oxide Semiconducto（互補金屬氧化物半導體），其可以組成 CIS（Cmos Image Sensor）芯片傳感器，最初用作保存計算機信息，發展後常作攝影感光儀器，是攝像頭模組的核心元件，佔其中成本5成以上，不僅可用於監控安防，更廣泛運用於手機、相機等多種具備攝影功能的產品上。

高秉強透露，幾輪投資中他引薦聯絡了約1至2億美元的投資，自身也投資約6百萬美元。公司招股書顯示，由高秉強作為實際控制人的Brizan China Holdings持有思特威7.74%的股份，天眼查現仍披露，目前Brizan China Holdings依舊持股6.77%，是公司頭五位大股東。除卻資金支持，高秉強還稱，其為公司介紹來台積電、大疆等強大隊友作為助力。

高秉強稱投資的思特威CMOS芯片，會是中國人第一個有望打下的芯片領域。（資料圖片）

針對芯片技術的角力，高秉強指出，傳感器此前只在「看」的攝影範疇較量，然下一代需可以「做決定」，如具備識別避障、精準定位的功能，此前該芯片領域始終為SONY索尼、Samsung三星所壟斷，而思特威的出現看到了異軍突起的希望。

公司年報披露，日本調研機構TSR公司數據指，思特威在2020及2021年連續位列全球安防CIS出貨量第一位。儘管面對外企的重重封鎖，目前公司全球的市佔率仍微，但已然撐起了國產芯片的一點希望。公司現擬再戰手機、車載鏡頭等消費市場，高秉強分析道，當下手機往往有3至4個鏡頭，卻一般只有1個用來拍攝，其餘都將用來「做決定」，電動車更有10至15個鏡頭，以此類市場的繁榮，料傳感器的需求將持續增長，投資前景廣闊。

從芯片層面的技術研發，至硬件實體的成果產出，科技板塊新一輪的較量，或需如此「兩條腿走路」方可不偏不倚，高秉強作為在芯片學術領域，曾深植多年的專家，更是對技術「突圍」極有信心，他更是力挺稱，思特威行進的賽道，將會是「中國人第一個有望打下的芯片領域」。