識才亦識財！科大教授揭風投秘訣　科幻片尋靈感　CEO年齡是關鍵?

實驗室閉門鑽研的學者，大學內桃李滿園的院長，風投界審時度勢的舵手，這三種似乎截然不同的人生，卻在Brizan Ventures風投基金創始人高秉強身上實現了「統一」。教授轉型投資人，離開象牙塔，自有一套「識才識財」的門道。



Brizan Ventures主打芯片及機器人初創，高秉強接受《香港01》專訪時透露，他選項目需看創業者個人條件，有CEO年齡「35歲以上不投2C，35歲以下不投芯片」的獨門標準。而對機器人領域的投資構想，他則提及，受科幻電影《Terminator（未來戰士）》的啟發，直言過去50年間的科幻電影，已經為未來的行業發展選好了方向。



學者轉投資人，原來苖頭早種。據高秉強介紹，其父母本身即經商做生意，因此自幼對數字就較為敏感，他笑談其父曾告訴他投資不難，唯一的秘訣就是「只需保證入賬的錢多於流出的錢」。

高秉強生於1951年，曾分別擔任美國貝爾實驗室（Bell Laboratory）研究員，加州大學伯克利分校（UC Berkeley）微電子製造中心主任，更於1994至2000年回港任科大（HKUST）工學院院長，專攻芯片半導體研究。

2001年，年屆半百的他選擇離開科大，開始投資半導體，現更擴大投資領域至各類機器人。截至目前，依天眼查顯示，高秉強在48家企業中擔任高管，有37家還在運營，旗下基金管理規模（AUM）已逾數億美元級別，投資了50餘間機器人公司。比照學術與投資經歷，他卻笑稱，投資遠難於做科研，因為「實驗失敗也可以發論文」，亦無需擔心學校破產倒閉，做投資卻需時刻掛心團隊資金情況。

打贏機器人比賽 是決定投資的第一關

投資界有一句廣為流傳的箴言，在中國「要投機器人，就去松山湖」，這個近乎「少林武當」的藏龍臥虎之地，即廣東松山湖機器人產業基地，於2014年由三位科大教授聯手創辦，致力投資扶持機器人創業團隊，目前已孵化出逾60隻相關創業隊伍，近乎創造了一支「獨角獸」IPO軍團。而在高秉強參與投資的機器人公司中，他自稱有「海陸空」的部署：「海」為製造船用推進器的逸動科技，「陸」為家用清潔機器人雲鯨，「空」則是DJI大疆無人機。

當問及在眾多的市場選擇中，為何對以上幾間公司「情有獨鍾」，是否發現其潛藏創新潛力？高秉強十分坦誠地表示，有此原因不假，但另一大隱藏的原因則是，他選項目第一關，就是CEO團隊需得贏過相關機器人大賽獎項。

高秉強作為發起人之一的松山湖國際機器人產業基地，致力孵化機器人企業。（官網圖片）

高秉強介紹，大疆無人機的創始人汪滔早在2005年，即作為科大的隊員參與全國大學生機械人大赛（RoboCon），其所在的科大代表隊更是在當年問鼎ABU（亞洲-太平洋廣播電視聯盟）香港賽區冠軍；逸動科技創始人陶師正，在科大期間亦曾帶隊獲RoboCon香港賽區冠軍。而家用清潔機器人研發公司雲鯨的創始人張峻彬，後也成為科大學生，但早在2006年即已獲國際青少年奧林匹克機器人競賽金獎，彼時只有16歲。

他表示，在此類賽事獲獎，方能代表其團隊具備極強的「動手」能力，這正是他所看重的。也只有如此，方能從高秉強等一眾教授好友組成的投資團隊獲得「第一桶金」。

高秉強投資的多個項目CEO，均在上學時獲得RoboCon比賽獎項。（資料圖片）

「35歲以上不投2C，35歲以下不投芯片」

除卻需贏過機器人大賽，教授隱藏的第二項獨門投資標準，即是對照項目與CEO年齡：若投資2C﹙to customer，面向消費者﹚產品，35歲以上不投；若投資芯片，35歲以下則不投。

高秉強解釋稱，芯片產品必須要十餘年的研究沉澱，才能有所成果，因此需尋求35歲以上的團隊。事實上，高秉強1999年曾以創業者的身份，與科大同事李澤湘、吳宏共同創辦固高科技公司，其英文譯名「Googol」，意為10的100次方，深層次意思便是希望在相關科研領域扎根深植，研究應用於微電子、機械人、數控機床等工業的運動控制。公司今年已在A股上市，當前市值約150億元人幣。Brizan Ventures於2021年公司上市的首輪融資即參與，招股書顯示，高秉強等三人合計控制公司約32%的股份表決權，並成為共同的實際控製人。

相較之下，反而直接面向消費者的2C產品，近年來愈見「後生可畏」。面對經其投資後上市的公司CEO，高秉強總愛問其下次生日是多少歲，所得答案均為30歲左右，是後起之秀領軍的藍海。

高秉強表示，當下2C產品的創業已然是後起之秀領軍的藍海。（鄭子峰攝）

從科幻電影找投資靈感 《Terminator》成啟發

高秉強自稱，作為投資人始終有一個「造機器人的夢」，尤其曾經受科幻電影《Terminator（未來戰士）》影響，其中阿諾舒華辛力加飾演的機器人T-800，可以識別哪些是人類、哪些是實物、哪些則是其需要攻擊的對象，高秉強笑稱，其實當時的科學幻想，現在因芯片技術的革新，已成為現實。因此對於機器人領域的投資項目如何發展，他坦言，其實過去50年間的科幻電影已經給出了答案。

在家用機器人領域，高秉強參與了清潔機器人雲鯨科技的A輪融資，他表示，美國最早發明的掃地機器人，若不遭受障礙撞擊，則不會轉變方向，因此只能成為「智障機」，而其投資的雲鯨，則似電影中的機器人，逐漸可以識別何為電線、何為家具、何處可以深入打掃，乃至可以覓得床底的硬幣，均是機器人發展智能化的體現。

在高秉強的投資理念中，只研究代碼編寫的「軟科技」並不獲其青睞，他更傾向於可以創造出硬件實體的「硬科技」，並引發更廣泛的產業革命。他直言，身邊的家具用品已經太久未有革新換代，差異漸為磨滅，但其實只需問問身邊人的需求如何，即可找到正確的投資道路，無論是吹風機、烘乾機、炒菜機，當一個領域有需求又有差異化的技術，就會有人買單。