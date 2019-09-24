【啤酒筆記】零度啤酒是否真的「零度」？

酒場文化引人入勝，除了是重要的社交，也是放輕鬆的生活態度，場合許可的話喝個醉也無不可，然而酒醉卻是不少愛酒之人忌憚之處，況且，對於駕車人士也不便，往往對於男生們而言，在車與酒之間是最大的決擇。即使是度數較低的啤酒喝多也會醉，所以「零度啤酒」／「無酒精啤酒」應運而生⋯⋯

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在香港已經紛紛出現所謂的「零度啤酒」，大多也是入口貨，而在外國如歐洲或日本等地，零度啤酒已非常普遍。在日本的便利店、外國的一些加油站都不難看見，它出現的其中一個原因，是避免醉駕犯法和發生意外。當然，也令到一些不勝酒力朋友，可以在宴會場合上不至於「不賞面」而滴酒不沾，話說多也會口乾，在Dead Air時喝啖酒也是好一個間場。不過，很多朋友對此而有所懷疑，它是否真的「啤酒」？又是否真的「零度」？其實大部分的零度啤酒都並非全無酒精，而且也是用上啤酒的釀法。有些零度啤酒在釀製後會加熱至大部分酒精揮發，達到近乎零度的狀態，所以口感上，雖然當然地比一般啤酒淡，但也喝得出來自啤酒花的甘苦、麥芽的甜香以及碳化口感。