法式「國王遊戲」 兩千年歷史傳統美食

每年的1月6日「主顯節」當天，法國人都會吃一種名叫國王餅（Galette des Rois）的傳統糕點，這個看起來平平無其奇的圓形酥餅，可以追溯到兩千多年前的古羅馬時期，比我們傳統在中秋節時吃的月餅擁有更久遠歷史。

(網上圖片)

簡而言之，國王餅就是由千層酥包裹著杏仁奶油餡的酥餅。不過詳細說明，就當然沒有那麼簡單！

(網上圖片)

若然夠眼利的話，便會發現，既然國王餅的出現可以追溯到兩千多年前的古羅馬時期，又豈會是僅僅為主顯節而誕生。相傳最初，國王餅是為了慶祝於每年年底舉行的農神節而設，在節慶期間，每個大家族都會焗製一個國王餅予族內所有人，包括奴隸分享，而餅內更會藏有一個被稱為「la fève」的瓷偶公仔，被分得藏有瓷偶公仔那一份的人，將會成為「一日國王」，甚至有權利在當天對其主人發號施令。

(網上圖片)

隨著羅馬帝國轉信基督教，農神節的習俗禮儀被轉化成主顯節的禮儀，而吃國王餅亦順理成章地，成為了慶祝主顯節的傳統。至於在餅內放置瓷偶公仔的傳統，至今依然被傳承下來，只是被天主教廷以耶穌公仔取代，並於法國大革命期間，又將耶穌公仔換成自由之帽，而時至今日，則衍生出各種不同的公仔版本。

(La Vache!)

法式扒房La Vache! 在今年1月繼續供應傳統國王餅，吃到藏有「la fève」那件切餅的幸運兒，便會成為餐廳當日的國王，可於尖沙咀店免費品嚐二人午餐。

(Écriture)

而坐擁米芝蓮二星的法國菜餐廳Écriture，總廚Maxime Gilbert及糕餅廚師Cyrus Yan亦重新演繹了這款傳統糕點，於杏仁忌廉中加入冧酒和香橙，並備有二人及六人兩種尺寸選擇。