由士多變200年威士忌品牌 你我都必定喝過的Johnnie Walker

還記得你第一口喝的威士忌是甚麼品牌的嗎？相信絕大部分人跟我一樣，都是Johnnie Walker，而且地點通常都是K房，分別只在於，你溝的是綠茶抑或可樂。

在父親死後，John Walker將農田賣掉，把錢用作開設士多。(網上圖片)

「Johnnie Walker」，原稱「Walker's Kilmarnock」，由農家出身的John Walker於1820年創立，起初是位於蘇格蘭基爾馬諾的一家士多，雖然John本人滴酒不沾，但士多裡卻售有各種酒類，包括在當地極受歡迎的威士忌。然而，由於當時的釀酒技術尚未成熟，故此酒液質素非常飄忽，為了確保店內所售賣的酒有一定的質素保證，John開始將這些來自不同酒廠的威士忌混調起來，隨著混調出來的威士忌廣受歡迎，遂於1850年發展出品牌「Walker's Kilmarnock」。

設於蘇格蘭基爾馬諾的John Walker銅像。(網上圖片)

Alexander Walker (網上圖片)

時至1857年，John離世後由兒子Alexander接替家族生意，曾於格拉斯哥學習混調茶葉的Alexander，將所學的套用在混調威士忌上，並於1865年混調出品牌的首款商業化產品「Old Highland Whisky」，亦即品牌現今最著名的皇牌產品「Black Label」。當Alexander於1889年離世後，家族生意落至他的兩個兒子George Paterson 和Alexander II手上，並繼續發揚光大。基於釀酒廠Cardhu釀造的單一麥芽威士忌，是混調出「Old Highland Whisky」的主要原酒，為了確保酒的獨特性和持續供應，他們收購了Cardhu，更發展出另外兩款調和威士忌Old Highland White Label 5yo（於1920停產）及Special Old Highland Red Label 9yo。

Extra Special Old Highland Whisky，亦即今日的Black Label。 (網上圖片)

1909年，「Walker's Kilmarnock」正式改名為「Johnnie Walker」，不但確立了以不同顏色區分品牌旗下各款產品的基準，更開始以由著名插畫家Tom Browne創作的「Striding Man」作為品牌商標，即使經過多次收購合併，依然一直沿用至今，並成為今天最廣為人知的品牌商標之一。而時至今日，除了擁有超過100年歷史的Red Label和Black Label外，品牌還逐漸推了多款不同的產品，包括Double Black Label、Green Label、Gold Label、Aged 18 Years（原名Platinum Label）、Blue Label及Johnnie Walker Swing。

Johnnie Walker獨特的方形樽身設計，於1860年由Alexander設計，源於方便運載，能夠增加每卡車或船的載運量，亦能減低酒樽在運載時因為碰撞而破裂的風險。(網上圖片)

品牌的「Striding Man」商標深入民心。(網上圖片)

多年以來，Johnnie Walker都會為品牌創立歷史的里程碑，推出特別紀念版威士忌，來到今年創立200年的重要時刻，當然也不例外，並與著名時裝設計師合作，帶來兩款200周年限量版禮盒，禮盒內各附有一支Johnnie Walker Blue Label或Johnnie Walker Black Label，以及兩個精美酒杯。