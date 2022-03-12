烏克蘭局勢｜婦產科醫院被轟　逃難孕婦成功產女　俄方曾指造假

戰火底下，總不會只有絕望。一張引發全球議論的相片，拍攝到一位有點名氣的孕婦逃難，俄羅斯便直指孕婦造假，引爆假新聞爭論。然後，在輿論沸騰的戰場旁邊，孕婦默默地改變了身份，成為母親。



烏克蘭馬里烏波爾市（Mariupol）自俄羅斯攻打烏克蘭後，連日來遭受炮火猛烈攻擊，死傷枕藉。至當地時間3月9日，馬里烏波爾一間婦產科醫院遭炮彈擊中，美聯社10日指事件有包括1名兒童在內的3人喪生，至少17人受傷。

2022年3月9日，烏克蘭馬里烏波爾市一家婦產科醫院被轟炸，一名孕婦倉皇逃生。（Evgeniy Maloletka／美聯社）

事件迅速在全球輿論發酵。加拿大、法國、英國、美國等多國政府及元首表態譴責俄羅斯。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）及俄羅斯駐聯合國第一副代表波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）分別表態，稱該婦產科醫院遇襲一事是烏克蘭所排演，稱俄國空軍「絕對沒有」在馬里烏波爾附近執行任務。俄羅斯駐英國大使館更曾在Twitter聲稱，美聯社等媒體拍攝的照片，入面的人是為陷害俄羅斯而出演的演員，並引用一張孕婦被營救的照片，稱該孕婦是當地博客Marianna Podgurskaya所扮演。

英國政府則指責俄羅斯大使館發布假消息，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人表示，帖文很明顯是假消息。Twitter公司發言人其後表示，部分帖文違反公司有關暴力行為相關的仇恨言論規則，已採取行動。如今俄羅斯大使館數條帖文，包括聲稱產科醫院被襲造假的帖文已被刪除。

2022年3月10日，上圖孕婦Marianna Podguskaya 在馬里烏波爾另一家醫院誕下了一名女嬰。（Evgeniy Maloletka／美聯社）

至於Marianna Podgurskaya 本人，她的確是烏克蘭一名美容博客，她於1月時已在Instagram 宣布自己懷孕，並且在婦產醫院轟炸獲救後傳來好消息。烏克蘭一名獨立記Olga Tokariuk 在其twitter 發布，Marianna親友指Marianna 於10日晚上10時，在馬里烏波爾市誕下女嬰Veronika，但當地天氣嚴寒且仍受炮轟中，難言平安。不過，美聯社長駐馬里烏波爾市的攝影記者Evgeniy Maloletka 拍攝到Marianna 分娩後的情況，且其丈夫亦在旁抱起新生兒，樂也融融的情景，倒是教人欣慰。