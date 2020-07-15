【金曲獎2020】足本入圍名單　9m88成新人王　滅火器爭最佳樂團

原定於6月27日在台北小巨蛋舉行，因為痛肺炎疫情影響下延期到10月舉行，今日才真正公布入圍名單，9m88以最強氣勢最佳新人，對岸的GEM憑專輯《摩天動物園》入圍5項提名，而最佳樂團今年競爭非常激烈 滅火器 、 茄子蛋 、 傷心欲絕 、告五人 、海豚刑警 ，同時在台灣本地擁有著極高呼聲，這是自由創作的地方，應有的，百花齊放的音樂生態。

本年度台灣金曲獎，共有 1,348 張專輯及EP 及 19,461 件單曲作品參賽，最終由 163件作品角逐 27 個獎項，當中以原住民歌手 阿爆（阿仍仍）憑專輯《kinakaian 母親的舌頭》獲得最多 8 項提名。

雖然 9m88 在網絡上讓大家認識，已經一段日子，但金曲獎是以推出專輯及EP的日期以計算，9m88的專輯《平庸之上》入圍獎項包括：最佳年度單曲、最佳單曲製作人獎、最佳新人獎。9m88 的流行爵士曲風以及與 rapper 的合作，帶起了風潮，遊走jazz與hip hop之間圈子的女歌手，筆者期待下年 ?te壞特 與 陳嫺靜 在金曲獎出現。

最佳樂團獎 是今年最難預測的獎項， TRASH 、 告五人 、 海豚刑警 、茄子蛋 、 傷心欲絕 、 滅火器 、 神棍樂團 ，在一個百花齊放的獨立音樂圈，各種風格同時盛行下，其實難以比較！帶著青春組群掘起的 告五人 與 海豚刑警，台灣獨立圈子KOL(誤) 官靖剛 所屬的龐克emo團 傷心欲絕 ，本土味最強盛的 滅火器 ，年度神曲《#哇嘎哇嘎》原唱者 茄子蛋，如果由筆者選擇，得獎者會是...... 恆毅高中吉他社 ！

上屆金曲獎被陸網民轟淪「政治舞台」「藝術扯上政治不噁心嗎？」，大陸部份傳媒亦公布「完整得獎名單」，獨缺獲最佳樂團獎的閃靈樂團；微博流傳最廣的一張「完整名單」，更是直接少了9個獎項。

今年在大陸極高人氣的 GEM 鄧紫琪，獲得5項提名 《年度專輯獎》、《最佳國語專輯獎》、《年度歌曲獎》、《最佳作曲人獎》及《最佳國語女歌手獎》，在金曲獎公布入圍名單的直播影片，更湧入大量簡體字留言，支持「创作天后G.E.M.邓紫棋全创作专辑《魔天动物园》」。

最後香港的製作人蔡德才憑電影《少年的你》主題曲《fly》(盧凱彤作曲，岑寧兒主唱)，提名最佳單曲製作人，在疫情期間，大家可以參加的音樂活動已經大幅減少，希望到時各地可以全程欣賞到金曲獎的直播。

第31屆金曲獎入圍表單：

年度歌曲獎

最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》／爵士寶貝有限公司﹙演唱者：9m88﹚

遠行“Distant Journey”《[陽光普照] 電影原聲帶》／山下民謠有限公司﹙演唱者：林生祥﹚

Without You《#osnrap》／史科特音樂股份有限公司﹙演唱者：高爾宣﹚

摩天動物園《摩天動物園》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：G.E.M.鄧紫棋﹚

鬼島《亞洲通話》／亞洲通文創有限公司﹙演唱者：黃明志;大支﹚

Thank You 感謝《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

雙城記《無名英雄》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

最佳國語專輯獎

愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

摩天動物園／台灣索尼音樂股份有限公司

失物之城／雪人有限公司

Juvenile A／何樂音樂有限公司

藏著不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

太空人／環球國際唱片股份有限公司

最佳專輯製作人獎

王希文;許哲珮／失物之城／雪人有限公司﹙演唱者：許哲珮﹚

陳珊妮／Juvenile A／何樂音樂有限公司﹙演唱者：陳珊妮﹚

陳建騏／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

黃少雍;阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

Mike Green;滅火器／無名英雄／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

最佳國語男歌手獎

周華健／少年

J.sheon／巷子內

張震嶽／遠走高飛

黃明志／亞洲通話

吳青峰／太空人

最佳國語女歌手獎

王若琳／愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

梁靜茹／我好嗎? - 太陽如常升起／環球國際唱片股份有限公司

G.E.M.鄧紫棋／摩天動物園／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

許哲珮／失物之城／雪人有限公司

楊乃文／越美麗越看不見／亞神音樂娛樂股份有限公司

魏如萱／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

最佳新人獎

9m88／平庸之上

JADE／Nemo

高爾宣／#osnrap

告五人／我肯定在幾百年前就說過愛你

莫宰羊／幻想曲

楊士弘／壞米仔

持修／房間裡的大象

最佳樂團獎

TRASH（阿夜、頤原、博文、金魁剛）／Never Die

告五人（潘雲安、犬青、哲謙）／我肯定在幾百年前就說過愛你

海豚刑警（楊淑芬、周志明、林寶珠、陳金發）／豚愛特攻隊

茄子蛋（黃奇斌、蔡鎧任、謝耀徳）／我們以後要結婚

傷心欲絕（許正泰、劉暐、官靖剛、黃紹祖、陳冠甫、葛亭筠）／遜到簡直是個藝術品

滅火器（楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG）／無名英雄

神棍樂團（陳正航、張竣傑、張維哲、潘睿翊、吳岳霖、張智彥）／神一樣的存在

最佳演唱組合獎

JADE（嘟嘟、AK（阿傑））／Nemo

Chick en Chicks（蔡奇龍、Kartina Flavia Hai）／作弊人生

慢慢說（利得彙、沈志方）／1+1

唐貓（高真、阿蘭、三智、少瑜）／唐貓

守夜人Night Keepers（秦旭章、楊其偉、林稚翎、蔡佳穎）／團體枕聊概念EP

最佳音樂錄影帶獎

去年冬天《去年冬天》／英屬維京群島商寰亞傳媒企業有限公司台灣分公司﹙導演：邱柏昶﹚

ZOEA《ZOEA》／牡蠣音樂有限公司﹙導演：有機像素﹚

紅衣女孩《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：程偉豪﹚

我只在乎你《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：Robert Youngblood﹚

陪著你《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：姚國禎﹚

恐怖谷《Juvenile A》／何樂音樂有限公司﹙導演：陳珊妮﹚

紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司﹙導演：殷振豪﹚

最佳單曲製作人獎

杜振熙／最高品質靜悄悄《平庸之上》

陳君豪／Y.O.Y（feat. 張立羣）《派樂黛J7白蛇鑽》

「蔡德才／fly - 電影「少年的你」片尾曲《fly - 電影「少年的你」片尾曲》」

謝銘祐／路《路》

宋念宇／默念你《默念你》

余佳倫、黃宣／獨上C樓 feat. 范曉萱《馬戲團》

最佳作詞人獎

米莎／若此身為樹/If I were a Tree《戆仔船/THE SHIP OF FOOLS》／山下民謠有限公司﹙演唱者：米莎﹚

陳昇 Bobby Chen／她的每一天《七天》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：陳昇 Bobby Chen﹚

陳珊妮;呂士軒／成為一個厲害的普通人《Juvenile A》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：陳珊妮;呂士軒﹚

李格弟／Ophelia《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

阿爆（阿仍仍）;王秋蘭（愛靜）／1-10 ft. Dizparity《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司﹙演唱者：謝銘祐﹚

最佳編曲人獎

剃刀蔣／輸情歌《巷子內》

Ryan Francesconi／寒雨曲《愛的呼喚》

KOBUDO古武道／戰《失物之城》

曾仁義、洪子龍、張漢恭、戴曉君／戰歌《裡面的外面》

Dizparity／kinakaian母親的舌頭《kinakaian母親的舌頭》

演奏類最佳作曲人獎

關家傑／When Will I See You Again？《Petrichor》

非／密閉空間／非／密閉空間《Flow, Gesture, and Spaces》

鍾興民／開山《鍾興民作品集Initial Value》

大竹研／Okinawa《Ken》

蘇聖育／Ciao Bella《Ciao Bella》

演奏類最佳專輯獎

Petrichor／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：關家傑; Fabian Almaza; Linda May Oh; Johnathan Blake）

鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民﹚

Ken／山下民謠有限公司﹙演奏者：大竹研﹚

返校 Detention（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司﹙演奏者：盧律銘﹚

Ciao Bella／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：蘇聖育; 林冠良; 曾增譯﹚

最佳台語男歌手獎

方順吉／遙遠的戀情

陳以恆／但係我袂驚惶

曾瑋中／毋通

蘇明淵／善良的歹人

吳永吉／風中浮沉的花蕊

最佳客語歌手獎

米莎／戇仔船／The Ship of Fools

劉榮昌／沿路日常

黃珮舒／纏‧一溜仔

黃宇寒Han／有時有日

最佳客語專輯獎

Yourself自己／鴿子窩音樂文化事業有限公司

戇仔船／The Ship of Fools／山下民謠有限公司

上鄉／洗耳恭聽股份有限公司

有時有日／洗耳恭聽股份有限公司

最佳編曲人獎

剃刀蔣／輸情歌《巷子內》

Ryan Francesconi／寒雨曲《愛的呼喚》

KOBUDO古武道／戰《失物之城》

曾仁義、洪子龍、張漢恭、戴曉君／戰歌《裡面的外面》

Dizparity／kinakaian母親的舌頭《kinakaian母親的舌頭》

最佳演唱錄音專輯獎

少年／滾石國際音樂股份有限公司

二分之一／楊大音樂文化有限公司

失物之城／雪人有限公司

Toliara／角頭文化事業股份有限公司

BJ肆／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司（台灣分公司）

技術類最佳演奏錄音專輯獎

West 17th Street, New York City 西十七街,紐約／好有感覺音樂事業有限公司

Somewhere In The Middle／山下民謠有限公司

鍾興民作品集Initial Value／果核有限公司

A voice in the Chaos／街聲股份有限公司

返校 Detention（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司

最佳原住民語歌手獎

盧靜子／盧靜子 尋樂

Ado 阿洛／Sasela'an 氣息

阿努‧卡力亭‧沙力朋安／laloken ko orip 認真生活

戴曉君／裡面的外面

阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭

最佳原住民語專輯獎

Sasela'an 氣息／阿洛無限有限公司

laloken ko orip 認真生活／認真生活有限公司

裡面的外面／風潮音樂國際股份有限公司

角頭音樂 060查勞 巴西瓦里 Salama／角頭文化事業股份有限公司

kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）

最佳裝幀設計獎

顏伯駿／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

廖小子／雞腿便當／顏社企業有限公司

吳建龍／我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司

吳建龍;曾建穎／BJ肆／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司(台灣分公司)

何佳興／海光之聲／蘆葦花開音樂藝術文化工作室

特別貢獻獎

黃瑞豐