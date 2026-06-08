內地打擊資金外流　AXA安盛︰料影響行業有限　續推高淨值新業務

內地加強打擊跨境資金外流管制，證券行及銀行均受波及，市場憂慮本港保險業也將受打擊。AXA安盛中國大陸、香港及澳門兼AXA Global Private行政總裁尹玄慧表示，其實香港保險行業內地客業務佔比大概有50%，但保險企業包括安盛AXA，一向都合乎相關規管去經營，預計其實相關措施長遠對於行業影響有限。



仍看好香港業務前景

AXA安盛今日並宣布推出AXA Global Private，為資產平均達1,000萬元至5,000萬元的高淨值、超高淨值及跨國家族而設的全新業務平台，結合保險、財富管理及財產傳承規劃，提供包括人壽、財富、健康、豪宅、藝術品收藏、綁架及勒索，以及其他特別保障。

對於為何選擇在內地收緊資金流出規管，推出該新業務。尹玄慧表示，該新業務已規劃一段時間，才在現時推出。該新業務初期將聚焦亞洲迅速增長的高淨值市場，即南亞及北亞包括內地及香港市場，其後也會考慮拓展至中東及中亞等其他市場。

尹玄慧（圖左）表示，香港保險行業內地客業務佔比大概有50%，包括安盛AXA等保險公司，一向都合乎相關規管去經營。（資料圖片）

推針對高淨值客戶市場的AXA Global Private業務

她表示，會看好香港業務前景，政府支持財富管理業務發展，香港資本市場包括IPO正在蓬勃發展，而家族辦公室也會帶來業務和家族成員，會看好高淨值客戶業務前景。

她認為，憑藉AXA安盛在香港及百慕達兩地業務佈局，相信能為高淨值客戶提供全方位解決方案，多元化產品選擇，資產調配及國際流動性等。而未來也擬在兩地繼續增聘客戶經理等人手。

AXA安盛行政總裁Thomas Buberl 表示，香港近期躍升為全球最大離岸財富樞紐，並將作為AXA安盛的Global Private基地。香港目前管理約2.9萬億美元的國際資產，預計至2030年將吸引近4.6萬億美元的資產流入。