內地整治跨境投資　友邦兩日插一成　專家籲出現穩定勢頭再考慮

內地加強管制跨境資本流動下，繼本港互聯網券商須清空內地客戶口後，最新據報部分銀行已暫停為內地客戶開設可用於境外投資的香港銀行賬戶。



牽一髮動全身，港股市場氣氛立時轉差，港股周五失守25000點大關。政策「衝擊」較直接的銀行及保險股跌勢尤為明顯，其中較多做內地客生意的友邦保險（1299）兩個交易日累瀉一成%。就最新監管風向改變，對大市資金流以至個股之影響，兩大專家逐一解讀。



權重保險股友邦保險（1299）受挫，兩日累挫約一成，收報74元。(資料圖片)

銀行及保險股跌勢顯著 友邦瀉一成

內地近日嚴管跨境資金流，繼互聯網券商公布暫停內地交易服務，股票只沽不買後，銀行業近日亦有行動。一方面，外電消息稱，香港各銀行正加大力度審查內地客戶開設儲蓄和投資賬戶，一些在香港營運的中國大型銀行更已暫停為內地居民開設投資和理財賬戶。另一方面，據《南華早報》及《香港01》分別於上海及廣洲直擊發現，多家中資行叫停離岸香港開戶，而當地的港資外資行取態趨謹慎。(相關文章: 廣州直擊｜多家中資行叫停離岸香港開戶 港資外資行取態趨謹慎)

與此同時，國務院日前公布新《對外投資規定》自2026年7月1日起生效後，內地投資者對外投資（包括投資香港、澳門及台灣）將納入更嚴格審查機制，規定與早前推出的非法跨境證券期貨及基金業務兩年集中整治方案相互呼應。

在整頓跨境資金流此利淡消息下，港股周五失守25000點關口。此次監管收緊，極度依賴內地訪港旅客（MCV）購買保險產品的保險巨頭或首當其衝，而財富管理業務高度依賴內地客源的本港大型銀行業務亦恐受壓。因此，權重保險股友邦保險（1299）受挫，繼周四急瀉 6.75%，周五承接頹勢進一步走低，全日再跌約3.5%，兩日累挫約一成，收報74元。另外，渣打集團（2888）周四重挫近5%，周五再跌4.9%，兩日累挫約7%，收報201元；滙豐控股（0005）周五亦跌近3%，收報142元。

光大證券國際證券策略師伍禮賢分析料，短期內港股的資金體量有壓力。(資料圖片﹚

專家指大市調整屬「借勢發揮」

大市氣氛受影響，北水南下可能減緩，專家又怎樣看？光大證券國際證券策略師伍禮賢分析指，跨境互聯網券商的業務規範，以及內地居民赴港投資的管道受限，短期內確實對港股的資金體量造成了壓力。這也充分反映在近期的市況上，但影響的實際規模不至於「好誇張」。

他認為，對於這項政策，應該區分短期與長期效應來作綜合評估。長遠而言，落實對跨境資金流動的規範，能促進市場的健康發展，對港股的長遠運作有正面幫助。

另外，王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩認為相關股價下跌，在很大程度上屬於「借勢發揮」。他指出，到了6月份，市場交投通常較為安靜，許多金融股尤其是像滙控已在高位一段時間，友邦等國際性保險股之前的表現亦相當不俗。在此背景下，市場只是因而藉著監管消息順勢進行了一輪調整。

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩料，市場情緒逐步消化後，友邦最少能回升至250天線。(資料圖片﹚

趁低吸納友邦？ 專家籲「等一等」

事實上，大行隨後亦派發「定心丸」。富瑞強調此舉屬現行體制下的「合規升級」而非全面顛覆，對保險股等實質影響有限。摩通也認為，目前市場對友邦的內地訪客（MCV）市場風險的擔憂已過度貼現，近期因市場恐慌導致的股價下跌，反而為投資者提供了「逢低吸納」的良機。

對於友邦跌至74元可否「趁低吸納」，伍禮賢指市場目前仍在消化相關消息，可以再等等。他認為，近兩日的股價跌勢有些過於急促，不妨等股價呈現出較為穩定的勢頭後再作考慮，「當然目前價位我覺得是值得中長線投資，但可以等近段時間一些波動性過去先再做，我覺得就更加理想一點。」

黃敏碩亦認為，友邦的跌幅是「可能借勢會 overshoot（超跌）咗」，就保險股的保費或新業務價值（NBV）而言，即使內地市場的短期擔憂會帶來一定影響，但友邦仍有東南亞地區或其他業務的推動力。他指出，現時股價短期內借勢回落至一個月低位是屬於合理水平。當市場情緒逐步消化後，黃敏碩認為股價最少能回升至250天線，大約77港元，亦屬合理預期。

但短期來講，黃敏碩和伍禮賢都有相似的分析，目前顯然不適合「即刻撲入去撈底」 ，投資者仍需觀察股價能否逐步企穩，例如待 250 天線和各項動向指慢慢「做返好」時，才是較為合適的部署時機。黃敏碩預計在未來一至兩星期的短期之內，市場仍會瀰漫這種觀望與擔憂的氣氛，對各大保險股取態也不同，「保險股股價有個別發展，友邦和保誠調整比較大，業務有短期觀望的影響，但宏利（0945）相對比較強，有交投比較疏落，或者美國有上市的原因導致，業務影響其實未必這麼差。」

分析指大型銀行表現主要取決於外圍資本市場的走勢。(資料圖片﹚

銀行股受累程度不及保險股

另一邊廂，伍禮賢亦分析指，大型銀行股受此政策影響的程度相對較低，因為相關業務佔其整體業務的比例並不特別高。相反，大型銀行股的表現主要取決於外圍資本市場的走勢，畢竟過去帶動其業績增長的最大動力，正是來自「非利息收入」的業務增長。

因此，他認為影響大型銀行股的核心因素，在於外圍股市會否出現急挫，甚至乎科技股會否出現泡沫爆破的情況。若這些隱憂暫時未有發生，長線而言他依然看好大型銀行股的業務發展，且其受影響程度顯然不及保險企業般明顯。