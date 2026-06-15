估值最高達 20 億美元　安聯或成滙豐新加坡保險業務最終買家

滙豐 （0005） 早前宣布對其新加坡保險業務進行策略評估後，有多間國際保險公司有意競購。外電消息稱，安聯集團已成為滙豐旗下新加坡滙豐人壽收購案的最有可能買家，憑藉更高出價擊敗同業競爭者，雙方正敲定交易最後細節，最快有望於近期正式對外公布。



滙豐新保業務期望估值 20 億美元

據彭博報道，知情人士稱，本次交易中，滙豐對新加坡保險業務的估值期望高達 20 億美元。安聯代表拒絕置評。

滙豐發言人則表示，新加坡保險業務正處於策略評估階段，未做出任何決定。該發言人拒絕進一步評論，但補充說明滙豐仍致力於發展新加坡作為國際財富管理與批發銀行樞紐的地位，新加坡對該行的策略至關重要，也是投資與增長的關鍵焦點。

滙豐對新加坡保險業務的估值期望高達 20 億美元。（資料圖片）

滙豐：業務仍處評估階段 安聯未予置評

滙豐方面於今年 1 月啟動該業務策略評估，現任行政總裁艾橋智上任後持續推動業務架構精簡。滙豐四年前僅斥資 5.29 億美元收購新加坡安盛保險業務，若本次交易順利落地，該筆投資將斬獲豐厚回報。目前角逐仍未塵埃落定，市場傳聞日本住友生命、第一生命、日本生命保險及加拿大永明金融也有參與競購。

此前安聯曾計劃收購新加坡 Income Insurance 多數股權，最終因當地監管與政治審查被迫撤回，本次交易被視為其重新插旗新加坡的重要一步。