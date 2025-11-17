AI泡沫論｜安聯投資稱屬言之過早　股市波動仍存正面因素及機遇

對於近日市場擔憂股市存在的科技或者人工智能（AI）泡沫，安聯投資增長型多元資產主管Hartwig Kos表示其實是言之過早，雖然科技企業估值已偏高，但仍有現金流入，而AI的實用潛力仍待探索。與此同時，其實整體股市仍有正面因素，包括央行減息仍存空間，而美國預計將繼續出台措施穩定經濟，波動市但仍存在機遇。



看好中資科企前景

安聯投資亞太區股票首席總監薛永輝，就看好中資科企前景，中國正在透過自我研發來減低對海外的依賴，例如半導體，而中資科企估值仍偏低，當中會特別看好生物科技板塊，正在透過應用人工智能來測試新藥物，而相關供應成本等，也大幅低於美國，並正在實現商業化。而投資中國企業也並不等同於投資中國經濟，前者會有不同環球市場業務，並具備國際競爭力。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

安聯投資亞太區高級經濟湯繼成表示，相較市場一般預期美國聯儲局至明年中下調聯邦基金利率至3.2厘，該行預計僅會減至3.5厘，意味相較目前4厘水平，僅會再有兩次減息，便完成此次減息周期。這主要是考慮到美國經濟不會預期步入衰退，而通脹壓力存在只是會延遲顯現，故此聯儲局無需急於「用盡子彈」，減息步伐會傾向保守謹慎。

料P息仍有下調空間

港息方面，相較市場預期最優惠利率(P)息已完成減息周期，湯繼成就認為，若果美息進一步下調，港P息仍有下調空間。本港樓市方面，也預計已臨近見底，而息口回落有利於提升租金回報吸引力，為樓市帶來支持。