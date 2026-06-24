專家訪談｜東亞料美聯儲今年加息　港樓飆12%　削恒指目標至27100

美國聯儲局剛於上周召開新主席沃什上任後首次議息，繼續維持利息政策不變，但市場憂慮將有加息壓力。東亞銀行首席經濟師卓亮表示，聯儲局態度明顯轉鷹，預計在通脹壓力下，今年有機會加息一次，時間會在9月或10月，意味聯邦基金利率目標上限將升至4%。但料明年則按兵不動，高利率將維持較長時間。



2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

9月或10月美息將加至4厘 港P息料維持不變

港息及樓市方面，他表示，最優惠利率(P)目前處於低位，預計聯儲局短暫加息不會形成新一輪緊縮周期，P息有機會保持不變。而港元拆息則較為波動，聯儲局加息預期將對港元拆息帶來上升壓力。

雖然預計美國將加息，但本港私人住宅售價表現正面因素包括經濟基本面持續改善、租務需求強勁，以及利率環境基本保持穩定，預計今年私人住宅售價升幅有機會達12%，但下半年因為加息樓價增幅動力將放緩。

東亞銀行首席經濟師卓亮。﹙顧慧宇攝﹚

下半年港樓價增長動力將因加息而放緩

港股方面，首席投資策略師彭偉偉表示，基於內地第二季經濟數據普遍差於預期，以及權重科技及消費股盈利復甦進度較預期疲弱，故下調恒指盈利預測，目標價也由2萬9下調至27100點。美股則將標普500目標水平上調至7870點，相當於市盈率23倍。

他指出，港股短期市況若過度下跌屬吸納機會，下半年將出現階段性反彈行情。會看好AI算力及網絡基建、人形機械人、高端工業設備、郵輪及航空運輸、內地券商、內地保險、內地電訊及有色金屬包括銅及鋰板塊。內地A股展望優於H股，硬科技及工業板塊盈利料繼跑贏消費板塊。