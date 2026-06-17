景順料美聯儲按兵不動　維持美元走軟觀點　稱港股遭低配

美聯儲即將公布議息結果，雖然美國通脹見3年高，但景順今日（17日）發布《2026年年中投資展望》時預期，美聯儲進一步加息的可能性不大，而美元估值偏高，在資金流向海外市場的背景下，該行維持美元弱勢的觀點。景順同時看好日圓未來表現，又認為中國「新經濟」將受惠於替代能源技術與電動車出口。

美聯儲加息機會不大

美國5月通脹突破4%，見3年高，市場擔心加息風險升溫。不過，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，隨着沃什正式接任美聯儲主席，市場對加息的預期已明顯降溫，估計將維持利息不變。不過，即使美聯儲未來減息，其效果亦可能被縮表措施抵消。

此外，即將卸任主席的鮑威爾仍將以具投票權成員身份留任美聯儲，料繼續發揮相對偏鷹派的政策影響力。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指美聯儲加息機會不大。（高嘉怡 攝）

美元走軟 日圓有望走強

美元指數目前企近100水平，較高位已回落不少，惟趙耀庭認為，美元仍然被嚴重高估。隨著海峽重開，地緣風險回落，資金將從美國流向增長更強勁的海外市場 ，進一步拖累美元表現。

趙耀庭又認為日圓目前被市場低估，受惠於財政刺激措施帶動，日本經濟表現亮眼，而日本央行亦是全球主要央行中少數仍處於加息周期的代表，因此日圓有望在未來六個月成為表現最強勢的主要貨幣之一。

中國新經濟產業出口樂觀

今年2月中東衝突初期，市場普遍認為亞洲經濟體最容易受到油價波動衝擊。但趙耀庭表示，亞洲各經濟體近年逐步降低對石油的依賴，減輕了能源價格波動對經濟帶來的衝擊。

隨著各國積極提升能源安全，中國在替代能源技術與電動車領域的出口優勢有望進一步擴大。趙耀庭又指，中國在「新經濟」產業中正持續展現強勁的增長動力，外國投資者低配了中國資產。

中國新經濟產業出口樂觀。（Reuters）

黃金宜維持5%持倉

投資策略方面，趙耀庭建議投資者採取多樣化資產配置策略。當前全球追捧人工智能市場，加上各國推出的財政刺激措施，正共同塑造強烈的「再通脹」。在此背景下，投資者應避免過度集中於美國科技股。

趙耀庭指出黃金雖然不提供利息，但作為「無負債」的實物資產，在當前環境下仍是極佳的傳統財富儲存手段，建議維持 5% 左右的持倉配置。

至於追求穩定現金流的投資者，趙耀庭看好房地產投資及銀行貸款等資產，他認為相關資產在長達20年的投資周期內，均有望提供相對較低風險及穩健的利息回報。