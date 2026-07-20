港人北上就醫最常睇腸胃　保誠︰內地客則興南下看重症

港人北上就醫需求漸增，保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，去年該公司處理香港客戶北上內地就醫的理賠個案約3,000宗，與2024年相若，理賠總額按年升2.4%。她預期，港人北上就醫情況將持續上升，簡單治療或體檢增加的機會較大，但相對複雜或嚴重的疾病，港人會留港醫治，內地客亦多了來港就醫，因內地客反饋對香港醫療水平、設備以及創新均具信心。



去年理賠個案消化系統疾病佔最多

去年該公司港人北上就醫主要理賠原因中，消化系統疾病居首，約佔19%，內地相關醫療費用平均較香港至少便宜50%；其次為肌肉骨骼系統及結締組織（13%）、呼吸系統疾病（11%）、泌尿生殖系統疾病（10%）、內分泌、營養及代謝疾病（7%）。

保監局臨時統計數據，保誠醫療保障業務的2025年年度保費等值銷售額（APE）按年增長44%，優於市場水平。對於近期內地收緊跨境資金流出管制，市場憂慮將衝擊本港保險業市場，因過往內地客生意為主要動力之一。歐陽佩玲表示，目前來看未見對業務有影響，因為一直是合法合規經營。

保費調整以客戶負擔能力為前提

保監局已成立醫療保險檢討督導小組及工作小組，聚焦數據分析、產品及行業行為方面的檢討，目標為今年內就數據方面有全面檢討。對於保費今年會否有所調整，歐陽佩玲就回應稱，會以客戶福祉為前提，令其能夠負擔得到，去年保誠整體醫保費有單位數字上升。

另外，據保誠個人壽險理賠報告顯示，去年保誠處理逾14萬宗已賠付個案，按年增增1.8%，總理賠金額上升4.2%至近70億港元，整體成功賠付率達96.6%。年內醫療費用直付服務相關理賠個案按年幅增加92%至12,269宗，總理賠金額達2.89億港元。

去年理賠金額升4.2%至近70億元

去年住院理賠平均處理時間按年縮短近15%至2.3天，危疾及身故理賠平均處理時間亦較 2024年縮短約13%至2.7天。若與2022年相比，危疾及身故理賠的處理時間累計已縮短超過一半。

另外，保誠也有拓展醫療夥伴生態圈及醫療費用直付服務網絡。截至今年6月，醫療費用直付服務覆蓋13 間香港私家醫院、逾600位網絡專科醫生及醫療服務機福及逾 40間成像檢測中心。而醫療費用直付服務的預先批核成功率達96.7%。

拓展醫療費用直付服務

歐陽佩玲表示，保誠正以科技創新推動業務發展及提升客戶體驗。核保方面，為香港首間保險公司推出MedScreen+智能核保解決方案，評估酱療報告較傳統核保方式節省逾半時間，縮短投保等待時間。保誠並正積極探索生成式人工智能在核保服務的應用，

理賠方面，加強「詐騙、浪費及濫用」偵測框架，維持風險池長遠健康及可持續發展。使用 AI驅動的 Claims Fraud Detection 解決方案，識別可疑理賠個案及減少人為錯誤。