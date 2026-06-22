滙豐保險︰67%受訪中港富豪未有傳承規劃　內地更憂慮新一代揮霍

根據滙豐保險最新的高淨值人士傳承規劃調查報告《滙豐保險 –化不足為完備，構建跨代穩固財富》，三分之二的香港及中國內地高淨值人士至今仍未制定傳承規劃。



香港與中國內地對傳承的目標與憂慮存有差異

研究並顯示，兩地高淨值人士在傳承規劃上的偏好與憂慮有明顯不同，影響他們規劃傳承的方式。在香港，高淨值人士傾向較為保守——首要傳承規劃目標為「保本」（43%），而最主要憂慮為「全球經濟或市場波動」（42%）。在中國內地，受訪高淨值人士則偏向資本增值，首要目標為「穩健增長」（46%），而最主要憂慮為「下一代可能管理不善或揮霍財富」（46%）。

該研究為早前滙豐集團保險業務針對亞洲及中東地區高淨值人士進行傳承規劃研究的延伸，聚焦101名香港及102名中國內地市場高淨值人士。在亞洲經歷近年來最大規模的財富轉移之際，及時了解相關趨勢。

香港高淨值人士傾向較為保守 首要傳承規劃目標為「保本」

儘管兩地目標不同，「對未來經濟或市場波動的憂慮」同為香港（47%）及中國內地（51%）高淨值人士開始進行傳承規劃的首要原因。此亦明顯較傳統人生大事更具推動力：在兩地市場，「市場波動」的影響力為「子女出生」的三倍，亦為「結婚」的四倍。

現今高淨值人士期望建立更有意義的傳承，確保財富能鞏固家族的核心價值與工作操守。在香港及中國內地，超過三分之一（38%）高淨值人士表示，傳承規劃需考慮家族的核心價值。

中港兩地均表示人壽保險為最常使用或考慮的傳承傳規劃工具（香港：80%；中國內地：92%），較遺囑等傳統工具更普遍，原因包括其保密性、賠付速度及有利於跨代傳承等。

高淨值人士偏好具規模、國際化及在高淨值能力方面具聲譽的機構

研究顯示，香港受訪者在選擇金融機構時，最重視的特質包括：隸屬全球金融機構集團（37%）、具備對高淨值客戶的專業能力（32%），以及穩健的官方金融評級（31%）。中國內地受訪者則更重視悠久歷史與聲譽（45%）、對高淨值客戶的專業能力（42%），以及規模與市場份額（41%）。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊（Daisy Tsang）表示：「保險已成為高淨值人士重要的理財工具，用以保障及增值財富、管理風險，並支持跨代傳承。在更為複雜的市場環境下，客戶更追求整體的財富規劃，希望長遠獲得確定性、流動性，以及具傳承作用的安排。我們看好此領域的發展潛力，憑藉我們現有的業務規模、專業能力及往積，我們具備優勢為國際客戶提供支援。我們即將推出專為高淨值人士而設的終身人壽保險方案，進一步鞏固我們協助客戶為未來作好規劃的承諾。」

滙豐保險將於六月底推出「滙瀚環球盛世保險計劃」，為終身人壽保險方案，旨在協助高淨值人士跨代保存及傳承財富，設有貨幣多元化選項，以及可靈活決定下一代何時取得保單擁有權。