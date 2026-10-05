渣打降中港股市評級　恒指最悲見21500點！　美債現技術買入機會

恒指表現持續波動，近日更失守2萬4。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，內地經濟復甦步伐仍不均衡，故將中港股市評級由超配下調至核心配置，並將恒生指數未來12個月目標價調整至26000至27000點(26600點)，相較8月時給予目標價為28000點，意味削減幅達半成。而在最悲情境，恒指目標或調低至21500至22500點。



另外，他表示，近期內地政府出台的支持政策力度未太明顯，但料今年GDPP增長仍能達4.6%，接近中央目標4.5%至5%的區間下限。



渣打料明年中前再加息兩次，共50個基點以重建公信力。（Reuters）

料美國僅會再減息兩次 明年第三季啟動減息

美息方面，香港區投資策略主管陳正犖預計，明年中前料再加息兩次，共50個基點以重建公信力，而隨者油價與關稅效應消退，通脹緩和，下年或轉向減息，最快第三季開始減。對於近期美國長債息高企，美國十年期國價收益率短期處於5至5.25厘，未來12個月或回,到4.75至5厘，目前出現技術買入機會。

美股及亞洲除日本以外股市超配評級，當中後者特別看好台股，主要考慮到盈利增長在主要市場中最強勁，科技行業仍是人工智能(AI)資本開支主要受惠者。美股估值今年有所回落，強勁盈利增長跑贏股價升幅，給予標普500未來12個月目標價8400點，但中期選舉臨近，預計市場波動或加劇。

渣打降中港股評級，予恒指目標26600點。

港股悲觀情景 或最低跌到21500至22500點

該行給予中國股市中性或者核心配置評級，估值仍偏低，惟重估需時間兌現。習特會穩定關係，但美方或繼續針對中國科技。

恒指方面，若中國加大對人工智能發展的政策支持，或在前沿大模型技術競爭中取得有利地位，同時油價回落至每桶 70 美元左右，市場情緒有望改善，恒指目標區間或可上移至28,000 至29,000點。不過，若地緣局勢惡化、監管制裁升級，或油價突破120美元，均可能對市場情緒及盈利構成壓力，恒指目標或調低至21500至22500點。

港股板塊方面，鄭子豐表示，中國經濟發展未均衡，出口強勁但內需市場仍待復甦，預計中央會出台目標性支持政策，會看好AI及科技股，以及高質量高息股，例如內銀股。

人民幣方面，陳正犖表示，人行引導人民幣中間價走強，加上內地出口表現持續強勁，市場對人民幣存在需求，預計未來12個月，美元兌人民幣匯率將溫和升值至6.67。