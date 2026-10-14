活期較定存更吸引？信銀國際7.88厘最高　上商無附加條件3.5厘

【定期存款／活期存款/定存】美國加息環境加上臨近年尾，為吸引新客及新資金，港銀除上調及推出定存息優惠外，也爭相推出港元高息活期存款優惠。相比傳統定存，活期存款彈性較高，甚至利息也可以更高，目前多家銀行推出的港元活期優惠高達 3.5 厘至 7.88 厘，意味有的活期優惠已超越目前全港最高的華僑銀行1年期3.55厘的定存息。



上海商業銀行全新手機銀行客戶可享3.5厘的特惠活期儲蓄年利率（Getty）

上商全新手機客戶享 3.5厘特惠活息

上海商業銀行為全新手機銀行客戶推出推廣優惠。由即日起至2026年12月31日，全新客戶透過「上商理財」手機應用程式成功開立個人儲蓄賬戶，存款結餘在港幣100萬元或以下，即可享有3.5厘的特惠活期儲蓄年利率。該優惠不設分階段計息，利率全程保持一致。

信銀國際末期高達7.88厘

不過，各家銀行的計息方式有所不同，部分採取單一固定利率，亦有銀行採用「層層遞增」的方式，存戶宜仔細比較各階段的實際利率。當中信銀國際推出的活期高息優惠，由即日起至2026年10月31日下午6時，客戶登記「MOTION 動感存款」並存入最低合資格存款金額1萬港元，即可享分階段遞增的港元額外年利率。

第一階段（登記日至2026年11月30日）年利率 0.5厘；第二階段（2026年12月1日至12月31日）年利率升至 1.25厘；第三階段（2027年1月1日至1月31日）年利率飆升至 7.88厘。該行並有送機票的抽獎活動，每1萬港元合資格存款可獲一次抽獎，終極大獎是悉尼/墨爾本雙人來回機票（經濟客位）。

部分銀行採「階梯式」計息

東亞銀行推出的「密密增」活期存款優惠，推廣期至2026年11月5日。顯卓私人理財及顯卓理財客戶透過分行、網上銀行或手機銀行成功開戶並存入新資金，即可享分階段遞增的港元特惠儲蓄年利率。第一階段（申請優惠當日至2026年11月5日）年利率為 2.3厘；第二階段（2026年11月6日至11月30日）年利率維持 2.3厘；第三階段（2026年12月1日至2027年1月1日）年利率升至 2.8厘；最後第四階段（2027年1月2日至1月30日）年利率達4厘。

渣打銀行的「高息馬拉松活期存款」推廣期至2026年10月31日。客戶開戶後至2027年2月1日的優惠期內，港元戶口利率將按階段遞增。第一階段（開戶日至2026年11月30日）年利率2.8厘；第二階段（2026年12月1日至2027年1月3日）年利率升至3厘；第三階段（2027年1月4日至2月1日）年利率升至3.2厘。