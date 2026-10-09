定期存款｜美元定存息勝港元　低門檻1年期也有4.3厘　全港最高

隨著聯儲局重啟加息，加上臨近年尾，銀行紛紛上調或者推出定存優惠，當中美元定期存款年利率已普遍升穿4厘大關，較港元更高。當中富邦銀行及平安數字銀行1年期美元定存息有4.3厘，為全港最高，並高於港元同存期的全港最高3.5厘。



美元定存目前 12 個月期年利率最高達 4.3 厘（Getty）

平安數字銀行1年期4.3厘 100美元起存

富邦銀行將1年期美元定存息由原先的4.2厘，進一步上調0.1厘至4.3厘，不過，要求的起存額為 12.8 萬美元。而平安數字銀行的4.3厘，則是低門檻100美元起存。另外，工銀亞洲推出的 388 天特別存期同樣提供 4.3 厘，不過起存額需 50 萬美元新資金，並需要是「工銀財富」客戶。

另外，也有銀行提供在一年期以上的超長存定存，當中南洋商業銀行起存額為 1 萬港元等值，其 2 年期及 3 年期美元定存年利率均加至 4.15 厘，需經電子渠道以新資金開立。此外，匯立銀行的 18 個月美元定存年利率維持在 4.1 厘，且起存門檻極低，僅需 10 美元即可開立。

隨著聯儲局加息，美元定期存款年利率升穿 4 厘大關。(Getty)

富邦1年期及6個月定存息加至4.3厘 均為全港最高

而6 個月美元定存息最高同樣達到4.3厘，同樣屬於富邦銀行定存優惠。工銀亞洲的 188 天特別存期也提供 4.2 厘年利率。創興銀行亦針對全新客戶推出優惠，只要完成指定任務，例如啟動數碼銀行、申請信用卡、開立投資戶口或累積外幣兌換達 1,000 港元等值，即可以 3,000 美元起開立 6 個月或 9 個月期的 4.2 厘定存優惠。

3 個月期的定期息方面，富邦銀行最新加至 4.35 厘。工銀亞洲的 98 天特別存期，也提供 4.1 厘定存息優惠。另外，銀行亦推出高息超短期定存吸引港元兌換資金。其中，平安數字銀行的 7 天美元定存年利率達到 17.8 厘，其 1 個月期亦升至 7.1 厘。