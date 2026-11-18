港千萬富翁人口節節上升！花旗香港公布《香港千萬富翁調查報告 2026》結果發現，香港千萬富翁人口增至41.2萬人，去年為40.7萬人，相當於每13 名為港人便有1名千萬富翁。其平均年齡56歲，當中53%為女性，多於男性。



報告又指出，這些富翁人生第一個一百萬及首次置業年齡平均為33歲，前者即第一桶金主要來源自股票及基金投資，而後者則主要用於自住。



千萬富翁流動資產中位數達1,000萬港元，30%為股票。﹙資料圖片﹚

逾50%資產為物業 每兩個準億萬富翁有一個持第二物業

調查並發現，這批千萬富翁約總資產淨值中位數為2,000萬港元，當中51%為物業，其餘為流動資產。流動資產中位數達1,000萬港元，51%為現金或定存，30%為股票，其餘有基金(10%)，債券(5%)及另類投資(4%)，這些資產分佈與去年相若。

當中作為準億萬富翁人士中，調查發現其投資組合更多元化，當中物業仍是多元資產配置的重要工具，每兩個準億萬富翁就有約一個持有第二個物業(52%)，比例明顯高於其他富裕人士群組，千萬流動資產人士(43%)，及百萬流動資產人士(16%)。

花旗預期，明年本港住宅樓價及租金均會有6%的增幅。（資料圖片）

花旗料明年港住宅樓價及租金升6%

另外，香港花旗銀行投資策略及業務部主管袁嘉駒表示，雖然本港住宅樓價第三季出現回調，但一手成交仍旺盛，而新樓盤落成速度減慢，加上來港專才及學生等剛性需求持續，令調查中富翁持有第二個物業等比例，即使在美國加息環境下，按年未有太大變動。

而該行並預期，明年本港住宅樓價及租金均會有6%的增幅。

定存集中客群需20年增值流動資產至千萬

花旗調查並將香港千萬富翁分為三類投資取向，包括「定存集中客群」、「股票集中客群」及「多元資產配置客群」。其中，多元資產配首客群由 100 萬港元流動資產累積至 1000 萬港元流動資產，平均只需13年，較定存集中客群所需20年快7年，股票集中客群則需16 年。

香港花旗銀行客戶策略及銷售管理主管成靜雯表示，結果反映多元資產配置與更快財富累積存在明顯關係。另外，現在 AI世代中，富裕人士使用 AI更為頻密，而且他們傾向利用AI 擴闊視野、掌握更多財富管理的資訊。不過，他們不會完全依賴科技，同時亦重視有經驗、判斷力財富管理團隊，達到 AI輔助、人類主導的財富管理模式。

香港花旗銀行投資策略及業務部主管袁嘉駒。﹙顧慧宇攝﹚

僅7%依賴AI作投資決策

調查發現，86%的千萬富翁表示曾使用 AI工具，反映 Al在工作及個人生活中的角色日益重要。 AI由維持職場競爭力轉向發掘機遇，百萬流動資產人士5較傾向利用 Al 提升職場競爭力，而準億萬富翁及千萬流動資產人士。則更常利用 Al探索、尋找靈感及發掘新機遇。

而不同資產級別富裕投資者使用AI 的主要目均為搜集資訊，儘管 63%的受訪者信任AI所提供的財務資訊及分析，但僅7%表示，會完全依賴 AI作出投資決策，反映人類判斷力及信任仍然是理財顧問關係核心。