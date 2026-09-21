收息股2026｜推介6大高息港股板塊！　最高逾8厘+買入前必睇貼士

【香港收息股 / 高息股2026/派息】港股中期業績期剛結束，企業表現「有數得計」。不少公司業績理想，且增加派息，個別高息港股仍具備相當吸引力，助散戶賺息抗通脹。本文為大家實時更新六大核心板塊的龍頭收息股情況，最高逼近8厘，並提供投資收息股的攻略。



買股票入門教學知識

揀選收息股之前，投資者需留意以下常見名詞：

1. 股息率點計?是什麼?

股息率（Dividend Yield）＝（每股全年股息 ÷ 最新每股股價）× 100%

股息率意思，舉例而言，如果一隻股票現價為100港元，過去一年累計派發10港元股息，其往績股息率就是10%。值得注意，由於股價每秒都在變動，即使公司的派息金額固定不變，股息率亦會隨股價變動而變化。

2. 派息比率點計?是什麼?

派息比率（Dividend payout ratio）＝（每股全年股息÷每股全年盈利）× 100%

派息比率是什麼?企業從盈利中用了多少來派息的比率，是股息與盈利的關係。假設企業A的每股盈利是10元，將其中7元作為股息派發給股東，派息比率就是「7元÷10元 = 70%」。而沒有派息的3元，就是保留盈餘，用作企業日後發展之用。

3. 除淨日與派息日

除淨日意思即股份「剔除」派息權益的日子。投資者須在除淨日之前（即除淨日前一個交易日或更早）買入並持有股票至除淨日當天或之後，方可享有當期的股息。具體除淨日信息可以在港交所官網查詢。

註：本文數據截至2026年9月18日﹙五﹚收市，股息率以當日收市價及過去12個月全年派息計算。派息為歷史數據，不代表未來派息會一樣。

香港交易所HKEX圖

港股6大高息收息板塊2026

收息股板塊一：高息石油及能源股

能源是全球經濟運行的剛性需求與基礎設施。作為傳統產業，石油及能源公司的業務結構相對穩定，擁有充沛且可預測的現金流。此外，由於產業大規模資本擴張期已過，企業更傾向將盈利用於高比例派息；加上其產品具備抗通脹特性，使其成為相對穩健的高息避風港。

不過，石油公司派息亦可能受商品價格影響。隨著石油價格推高，石油公司的盈利往往會隨之提升，亦會提高派息金額；但若油價回落，派息則有可能減弱。

註︰資料源自港交所公開數據；人民幣計價派息按當時匯率折算為港元

收息股板塊二：高息中港電訊股

作為現代社會日常基礎，電訊產業兼具剛性需求與高用戶黏性，有極穩定的經常性訂閱收入，企業自由現金流穩定。因此，電訊股被視為防守性及現金流動性板塊。目前，內地三大電訊巨頭中移動（0941）、中電信（0728）和中聯通（0762）均為恒生指數成分股，亦為藍籌高息榜的十大。

不過，須留心，向來穩定的內地電訊股中期業績齊出「意外」。據年中業績披露，內地三大公司均錄得盈利倒退，中聯通 （0762） 罕有地不派中期息，中電信 （0728） 亦削減派息約11%，僅中移動中期股息按年升逾半成。

相比而言，「本地薑」數碼通（0315）和香港電訊（6823）盈利均升，派息相對穩定。

註︰資料源自港交所公開數據；人民幣計價派息按當時匯率折算為港元

收息股板塊三：高息地產股及REITs

房地產歷來為香港經濟的重要支柱。得益於商用與民生領域強勁的租賃需求，本港地產商普遍具備可觀且穩定的經常性現金流。因此，REITs與房地產股均為高息股熱門選擇。

REITs即房地產投資信託基金。據證監會規定，REITs須將除稅後淨收入90%及以上分派予單位持有人，借款總額上限亦規定不得超過資產總值的50%。相對一般地產股更具有防守性。

而地產股派息則更受房地產市場週期及利息環境影響。在樓市上升期，股價和派息將雙喜臨門；樓市下行期，則易出現「賺息蝕價」狀況。因此，如果收租收入佔比較高，則防守性較強。

註︰資料源自港交所公開數據；人民幣計價派息按當時匯率折算為港元

收息股板塊四：高息金融股

香港作為國際金融中心，大型銀行與金融機構資本雄厚且業務紮實，能帶來持續可靠的利息與手續費收益，向來是本地高息股投資的熱門板塊。

註︰資料源自港交所公開數據；人民幣計價派息按當時匯率折算為港元

收息股板塊五：高息內銀股及中資保險股

在中國內地龐大人口基數上，儲蓄、信貸與保險需求長期旺盛，因此國有銀行和保險業現金流長期穩定。2024年起，中國政府集中推出多重派息利好政策，包括財政部增加大型銀行股息支付，國務院出台鼓勵A股上市公司透過股息增加股東回報等。

持續的政策惠及內銀和保險公司。目前，中國人壽（2628） 、中國財險（2328）分別大增派息50%及40%。

註︰資料源自港交所公開數據；人民幣計價派息按當時匯率折算為港元

收息股板塊六：高息公用股

公用股是與水、電、煤氣等民生業務相關的股票，防守性較強，收入波動相對較低，適合重視穩定性多於高增長的投資者。

註︰資料源自港交所公開數據；人民幣計價派息按當時匯率折算為港元

買賣高息收息股攻略2026

攻略一：忌只看現價股息率 關注長期派息

首先需明確，股息率是基於過去一年派息記錄和股價的數據指標，隨時會變化，僅可做投資參考。此外，在計算股息率時，更要小心特別息，即除常規股息外公司額外派發的股息。需注意的是，股票計算會將公司派特別息計入當年息率，但該部分派息不一定每年重複。

因此，較理想的收息股不一定每年大幅加息，但通常會有較持續、穩定的派息。股民需查詢公司過去3至5年的派息紀錄，亦可參考部分公司預計下一年度派息，綜合判斷後再決定。需謹記，高息未必代表低風險，切勿因為某股股息高，而孤注一擲買入。

攻略二：睇清H股與紅籌股 投資成本須計入股息稅

近年來，中國政府不斷推出政策提升上市公司派息比率，並明確將市值管理納入中資企業業績考核要求。政策惠及多家中資股，中國移動（0941）將全年派息比率提升至70%的歷史高位；中國人壽（2628）亦增加中期派息，按年大增50%。

不過，需注意的是，投資H股和部分紅籌股需繳納股息稅。目前，海外帳戶購買H股均須依照內地稅法代扣所得稅10%；購買內地居民企業紅籌股如中移動（0941）、中海油（0883）等亦需扣稅10%。

目前，財經網站及新聞公告顯示的「股息率」均為「稅前」利率。

內地三大電訊運營商，即中移動、中聯通和中電信，為散戶經常考慮的收息組合。（視覺中國）

攻略三：留意派息貨幣 慎防匯率波動

由於港股上市公司背景混雜，不同派息股計價貨幣單位亦有所不同。例如︰中資紅籌股如中移動（0941）、H股如中行（3988）等派息單位為人民幣，而國際金融公司如滙豐（0005）、渣打（2888）則以美元計價，其餘絕大多數本地藍籌與上市公司則維持以港元結算。

投資者在計算實際收息回報時，需額外留意不同貨幣結算帶來的折算匯率與相關稅項。

攻略四：除淨與派息日「空檔」 介乎1週至2個月

雖然除淨日意味著股份剔除派息權益，但並不是股東實際收到派息的時間。除淨到派息日期之間差距有長有短，在上述三十餘隻股票中，間隔最短約為2周如港交所（0388），最長則為1.5至2個月如領展房產基金（0823）、中國神華（1088）。

投資者在部署收息資金或計算資金流動性時，切記要預留此時間差，以免影響現金流安排。

領展官網圖片。（linkreit.com）

攻略五：比較券商代收費 提防頻繁派息增成本

不同券商、銀行收取的股息費亦有差異。傳統銀行如滙豐、中銀、渣打等每隻收取30港元，並會有每月15至30港幣不等的存倉費。線上券商大多無存倉費，股息費的收取標準不盡相同。例如，資料顯示，富途收取現金股息總額的0.2%，盈立目前則免收股息費。

此外，不同股票派息頻率差異亦會造成手續費差異。派息次數多不意味著派息總額高，但需支付的手續費增加。