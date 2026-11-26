【Michael Burry / Nvidia / 英偉達 / 京東】近期，科技股大幅下跌，即使黃仁勳回歸亦難解AI熊市。然而，電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理布瑞（Michael Burry）突然逆市調轉，他表示其投資組合目前好倉已超淡倉，暫時幾乎全面做多。



2026年11月23日，美國紐約納斯達克MarketSite，一部電視正在播放與英偉達創始人黃仁勳宣布復任行政總裁職務相關的新聞。（Reuters）

平納指100淡倉 逢低做多英偉達

布瑞透露，自己已平倉納斯達克100指數看跌期權，目前僅持有美國數據與AI軟體公司Palantir和人壽保險公司MetLife的看跌期權，並持有約25%的現金，計劃逐步投入市場。

此外，布瑞還持有英偉達看漲期權，但表示計劃等待市場情緒轉樂觀、股價接近200美元時再做空英偉達。他認為，目前市場波動率上升，股票看跌期權價格昂貴，直接賣空股票是表達看空觀點的主要方式，但風險收益並不對稱。

圖為美國紐約市時代廣場上，展示納斯達克市場交易情況的巨型屏幕。（Reuters）

重倉京東等電商 持有Adobe、Lululemon等

目前，布瑞押注電商與低估值龍頭，包括拉美電商巨頭 MercadoLibre、澳洲線上家居龍頭 Temple & Webster 及京東。

同時，他亦配置於受市場高度關注的消費、科技與醫療標的，涵蓋 Adobe、PayPal、Lululemon、Deckers、Birkenstock，以及醫療體系 HCA Healthcare 與 Molina Healthcare 等。

此外，他亦透過房利美、房地美及 QXO 優先股等特殊事件驅動型資產進行多元化博弈。