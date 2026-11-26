「大空頭」突反手操作！ 做多英偉達直至這個價位 掃殘爆中概股
撰文：格隆匯
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【Michael Burry / Nvidia / 英偉達 / 京東】近期，科技股大幅下跌，即使黃仁勳回歸亦難解AI熊市。然而，電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理布瑞（Michael Burry）突然逆市調轉，他表示其投資組合目前好倉已超淡倉，暫時幾乎全面做多。
平納指100淡倉 逢低做多英偉達
布瑞透露，自己已平倉納斯達克100指數看跌期權，目前僅持有美國數據與AI軟體公司Palantir和人壽保險公司MetLife的看跌期權，並持有約25%的現金，計劃逐步投入市場。
此外，布瑞還持有英偉達看漲期權，但表示計劃等待市場情緒轉樂觀、股價接近200美元時再做空英偉達。他認為，目前市場波動率上升，股票看跌期權價格昂貴，直接賣空股票是表達看空觀點的主要方式，但風險收益並不對稱。
重倉京東等電商 持有Adobe、Lululemon等
目前，布瑞押注電商與低估值龍頭，包括拉美電商巨頭 MercadoLibre、澳洲線上家居龍頭 Temple & Webster 及京東。
同時，他亦配置於受市場高度關注的消費、科技與醫療標的，涵蓋 Adobe、PayPal、Lululemon、Deckers、Birkenstock，以及醫療體系 HCA Healthcare 與 Molina Healthcare 等。
此外，他亦透過房利美、房地美及 QXO 優先股等特殊事件驅動型資產進行多元化博弈。