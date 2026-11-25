美國科技股急挫，美股周三（11月25日）早段下跌，道指早段曾跌1,104點或2.20%，納指曾跌1,101點或4.63%，標指曾跌230點或3.2%。其後三大指數跌幅收窄，道指更轉漲至收市升164點。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間11月26日

【05:15】英偉達曾跌逾9% 至收市跌3.9%

道指收市報50,182.95點，升164.25點或0.33%；納指收報23,585.80點，跌147.73點或0.62%；標普500指數收報7,182.78點，跌18.31點或0.25%。

重磅科技股方面，英偉達最多回吐逾9%，至收市跌3.91%，為跌幅最大道指成份股，每股收報149.30美元。Tesla跌6.50%、Amazon跌3.14%、Google母公司Alphabet跌2.13%、微軟挫1.25%；蘋果公司（Apple）則升0.43%。

另外，Anthropic曾跌9.84%後轉漲，至收市升1.08%。

【05:14】中概股指數收漲1.87%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.87%。其中，阿里巴巴ADR升1.65%。

2026年11月19日，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）與眾人慶祝公司上市。（Reuters）

【05:13】布油升3.51% 美元指數微跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報83.68美元，升1.63美元或1.99%；倫敦布蘭特期油每桶收報94.61美元，升3.21美元或3.51%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於103.66，跌0.14%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.21日圓，與前一個交易日變化不大。

【05:12】現貨金價微升 Bitcoin重上6萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,569.82美元，升13.66美元或0.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報60,148.60美元，24小時內約升0.5%。

【04:19】恒指夜期收報22,149點 高水183點

恒指夜市期指收報22,149點，升210點，較恒指收市21,966點，高水183點，成交18,594張。

【02:03】英偉達跌幅收窄至6% Tesla、Amazon及Alphabet跌3%

道指最新報50,055點，升36點或0.07%；納指最新報23,301點，跌432點或1.82%；標普500指數現報7,132點，跌68點或0.95%。

重磅科技股方面，英偉達（Nvidia，又譯輝達）最新跌6.10%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌3.29%、Amazon跌3.26%、Google母公司Alphabet跌3.07%、微軟挫1.63%、蘋果公司（Apple）跌0.24%。

2026年11月12日，美國加州聖克拉拉市，英偉達（Nvidia）總部外的一塊標誌旁擺放着鮮花。（Reuters）

本港時間11月25日

【22:52】Tesla跌6.5% Amazon及Alphabet跌半成

道指最新報48,989點，跌1,029點或2.06%；納指最新報22,723點，跌1,010點或4.26%；標普500指數現報6,987點，跌213點或2.96%。

重磅科技股方面，英偉達（Nvidia，又譯輝達）最新跌8.46%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌6.50%、Amazon跌5.61%、Google母公司Alphabet跌5.00%、微軟挫3.53%、蘋果公司（Apple）亦跌1.35%。

【22:47】油價約升1% Bitcoin跌至5.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶82.94美元，升0.88美元或1.10%。布蘭特原油期貨最新每桶報89.63美元，漲0.85美元或0.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報57,288.71美元，24小時內約跌5%。