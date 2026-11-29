袁記雲餃母企袁記食品（3364）正在招股，有望成為本港「餃子第一股」。這個以門店數量計為中國最大的中式快餐企業，打著「手工現包現煮」旗號近年快速冒起，並早已進軍香港，為市民熟悉。翻開公司招股文件，袁記食品的搵銀模式，也逐一公開。



袁記雲餃母企袁記食品（3364）正在招股，集資最多4.6億元。﹙袁記官網圖片﹚

緊握加盟商供應鏈 收入長做長有

袁記食品去年收入按年升9.1%至約28億元人民幣，而利潤則按年升40%至2億元。今年首五個月，收入按年升39.8%至13.06億元人民幣，期內利潤升175.6%至約1.57億元人民幣。

公司發展能如此快，不難預計，主要是借運營袁記雲餃品牌的加盟模式與標準化的供應鏈，以產生大部份。先說加盟模式，可算是一次性收入。加盟商開店時應付予公司的款項，一般包括加盟費、管理費及按金。應付公司的前期費用通常約50,000元人民幣，視乎地點及門店形式而定。

而供應鏈產生的收入，則「細水長流」。招股文件指出，袁記在工廠生產餡料、餃子及雲吞麵皮及其他雜項食品，並通過將其出售予加盟店而產生收入。各種店舖形式的加盟店均使公司銷售的原材料製作食品，在門店手工現包，以堂食、熟食及生食的外帶與外賣形式銷售給消費者。而袁記則負責提供品牌、供應鏈、數字化及運營支持，而加盟商負責前端運營及銷售。

袁記食品2025年收入約27.95億元人民幣中，單是賣餡料給加盟商，已佔收入53.5%。

袁記單是自加盟商收取的收入分布。﹙袁記招股文件截圖﹚

出招防「自己人打自己人」

管理加盟店，難度不輕。招股文件透露，公司選址優先考慮適合餐飲需求的高頻消費地點。「我們將開設的門店集中於人流持續且交通便捷的地點，包括社區街道及住宅區。我們亦在交通樞紐、景點及商業區進行部署，以捕捉旅遊和工作場所的餐飲需求。這種組合平衡了門店可見性、可達性與租金效率，支持加盟商快速開設新店，並為他們帶來穩定的客流量。」

另外，為防「自己人打自己人」，袁記稱，採用嚴格的數據驅動選址框架，以盡量減少新老加盟店之間的蠶食，尤其是在公司門店廣為覆蓋的地區。「我們一般不允許兩家門店之間距離100至500米範圍以內。我們並無施加額外要求以激勵各加盟商高效營運門店及公平競爭。」

自2023年1月1日至2026年5月31日，袁記門店總數從1,990家增加至4,773家，其中大部分為加盟店。門店網絡覆蓋全國33個省份、自治區、特別行政區及直轄市，遍佈超過250個城市。而截至今年5月底，公司運營41家海外門店，其中36家位於新加坡，三家位於泰國，一家位於馬來西亞及一家位於英國，

袁記雲餃在全國範圍內的SKU超過350個，玉米鮮肉餃最好賣。﹙資料圖片﹚

玉米鮮肉餃最好賣

袁記雲餃提供多元化產品組合，涵蓋五個核心品類：餃子、雲吞、麵條、小吃及飲品，截至2026年5月31日袁記雲餃在全國範圍內的SKU超過350個。

其中，玉米鮮肉餃最好賣。截至2026年5月31日止五個月，大陸門店售出約3,267噸生食玉米鮮肉餃及1,160萬份熟食玉米鮮肉餃。

袁記創始人為袁亮宏，1990年生於湖南益陽。﹙袁記官網圖片﹚

創始人本科讀體育

袁記創始人為袁亮宏，1990年生於湖南益陽，在湖南科技大學瀟湘學院取得體育教育學士學位。翻查舊報道，袁亮宏父母經商，自己早有創業的DNA，讀高中時已在鎮上開了一家手機店，經營三年收益不錯。入讀大學，其時電商剛興起，他亦開了一家代銷游泳用品的淘寶網店。

談及餐飲經驗，袁亮宏曾加盟一個燒鴨品牌，但失敗收場。至於為何想到開餃子店，據他公開訪問中憶述，2012年南下廣州尋找商機，留意到顧客想吃即包即賣的餃子，但市面上大多是急凍產品。「我走進了一家廣式餃子店，街坊鄰居、老人小孩，大家圍坐一桌，邊吃邊聊，氛圍深深打動了我。」同年，他與大學同學田偉在廣州荔灣租下一個5平方米的小檔口賣現包餃子，第一家「袁記」因而誕生，生意很快興旺起來。

他於2017年正式註冊了「袁亮宏」商標，並在佛山建立中央廚房，統一配送餡料及麵皮，實現標準化營運。

袁記食品集資最多4.6億元。﹙袁記官網圖片﹚

集資最多4.6億 市值逼40億

袁記食品擬全球發售1,631.23萬股H股，約一成在港公開發售，招股價介乎23至28元，每手100股，集資最多4.6億元。倘以28元招股價計，公司上市時市值可望達37.4億元。

袁記表示，擬將所得款項淨額中，約20%用於數字化與智能化建設；約52%用於通過擴大海外供應鏈建設，加快海外市場拓展，探索海外市場潛在投資及併購機會；約10%用於品牌建設與產品研發；約8%用於供應鏈升級；約10%用於補充營運資金及一般企業用途。