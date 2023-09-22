袁記雲餃請包餃員 深圳VS香港福利人工差超大！網民:香港是天堂

香港物價高昂，做老闆的各樣成本都高，當中人工和租金更是最大開支之一。近日有內地網民在社交平台發文，指驚覺在內地和香港都有分店的餃子店，分別在深圳和香港貼出招聘同一尸職位廣告，惟一河之隔的兩地人工卻差超多，令內地網民感驚訝：兩個世界！



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有內地網民近日在小紅書發文，並貼出兩張餃子店「袁記雲餃」分別在深圳和香港的招聘海報，他指驚覺同一家企業，香港跟深圳的待遇，「時空上只差幾十公里，薪資却有四五倍的差距」。根據海報上的內容，其中一個職位是手工/侍應，工作內容是負責包餃子，在深圳月薪是人民幣4200-5200元（約港元4570-5657），每天工作9.5小时，每月休假約有三天。

相反，同一個職位在香港則列明月薪有17000港元起，每月休息更有四天。而深圳的招聘海報中更列明，負責手工的員工要18-45歲，更要求包製合格餃子和不斷提高速度，以及保證外賣出餐速度及打包凖確等。香港的招聘廣告則寫明有員工膳食、良好晉升機會、專業培訓、新人獎金3000元，介紹人獎金也有2000元，從表面整個待遇跟深圳成強大對比，明顯求才若渴。

帖文一出即引起不少網民激烈討論，有網民認為單看薪酬差成4倍仿如「兩個世界」，但也有不少對香港有認識的內地網民留言，指其實香港的1.7萬人工並非想像中多，在香港只能生存不能生活，甚至若要供樓或租房根本不夠用，「我蠻負責地告訴你這個價錢怕也是很難請到人的，洗碗的都要2萬左右了」、「17000很好？租房，交通，都已經不見14000了」、「就月休4天，不用上班的日子估計也累得不想去深圳了，而且我來回深圳都快一百車資了，我得消費多少才值回車費呀？」，「香港的工作强度非常大，一个香港人能顶内地两、三个工人，内地可以慢悠悠的做，在香港慢一點都给P k，所以香港人的連走路都很快」。有網民也認為香港的物價各樣跟深圳也不能比較，「若要這樣比為何不跟北歐比？」

根據袁記食品集團的網頁資料，袁記雲餃的母企有「袁記雲餃」、「袁亮宏」、「袁記味享」等品牌，全國分店連加盟店近3000家，集團及子品牌員工聲稱超過17200人。