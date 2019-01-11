【B Side】#15 旅遊攝影：外遊點揀器材好？Freelensing又係乜？

攝影界
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踏入新的一年，又到大家mark假期去旅行嘅時候，除咗要計清楚請邊日可以放得最多，仲要準備好旅行攝影嘅器材。一連三集「B Side」旅遊攝影特輯，第一集我請來商業攝影師Noel Jones講解，仲會同大家分享freelensing技巧！

攝影：©Noel Jones（照片由受訪者提供），主持：葉家豪、拍攝：黎工、葉家豪，剪接：黎馬

器材以輕巧簡單為主

曾跟多個品牌合作的Jones指，自己會看旅遊地點決定拍攝器材。他說，如果去太貧窮落後的地方，就未必會帶太過貴重的相機。要是目的地的氣候太熱或太冷，數碼相機未必能夠應付，他就會用一些機械菲林相機。

一般來說，Jones旅行時都喜歡使用無反相機，因為輕巧方便，放在袋中也沒有問題。鏡頭焦距方面，他喜愛使用35mm至50mm的鏡頭，也會選擇一些體積較小的鏡頭，減輕旅途負擔。他甚少攜帶其他攝影裝備，例如腳架、航拍、360相機等等。因為Jones相信，經常使用同一種工具去拍攝，才會拍得精準，拍照就如自然動作一樣，不用思前想後，拿起相機便拍到。

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點擊連結觀看Jones 玻利維亞作品：
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Freelensing拍攝櫻花

有一次看櫻花，他發覺手上鏡頭的最近對焦距離不夠接近，難以近距離拍攝花瓣。他知道有攝影師會加上marco ring拍攝，以減低鏡頭的最近對焦距離。而他就使用freelensing的方法，將鏡頭從機身分開，用手將鏡頭用放置在接環前方拍攝。

他覺得拍出來的照片很美，有些漏光，有些塵飄進照片之中，畫面充滿層次感。不過這樣拍攝也有一定風險，由於機鏡沒有連接，感光元件在拍攝時會暴露在空氣之中，會有入塵的風險。

Freelensing是一種可換鏡頭相機的拍攝技巧，拍攝時將鏡頭從機身中拆出，攝影師以手拿着鏡頭置於接環的前方，這種拍攝技巧能夠拍出類似移軸鏡頭（Tilt-Shift）控制透視和局部對焦的效果，也有機會造成漏光（light leakage）的效果。由於鏡頭不用裝上相機，使用不同品牌的機鏡組合，都可以freelensing的方法拍攝。

Freelensing 最好在乾淨、無沙無塵的環境拍攝，減少感光元件入沙入塵的機會，拍攝後也應盡快把鏡頭裝上機身或鏡頭蓋。Freelesing能夠拍出獨特的創作效果，至於這種技巧值不值得大家冒險拍攝，大家就自行判斷了！

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