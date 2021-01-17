【攝影集】貓咪在哪裏？揭開Marcel Heijnen新書　尋找香港舖頭貓

紙箱作錦褥，貨架為遊樂場，舖頭貓在店裏悠然自得。居港荷蘭攝影師Marcel Heijnen於2015年搬到西營盤，迷上了香港的舖頭貓，近日出版新書《躲貓貓》（Spot the Shop Cat）。書如其名，相片裏的舖頭貓施展隱身絕技，定要落足眼力和耐性，才能找到。 （圖片由受訪者提供）

舖頭貓——當初養貓的作用

「我非常喜愛舖頭貓！打分數就是10分滿分。」Marcel說：「令我驚奇的是香港舊式零售文化中，有這麼一個獨特的環境讓貓咪居住。這追溯到人類最初馴化貓的原因—–保護他們儲存的食物不被老鼠偷走。」Marcel接觸的西方文化中，家貓作為寵物，主要是提供陪伴和娛樂，因此見到香港的舖頭貓保持了實際的功能和工作，覺得很有特色；於是利用相機，在牠們消失前拍攝並記錄店裏的故事，並在2016年及2017年先後出版《香港街市貓》及《香港舖頭貓》。

©Marcel Heijnen（圖片由受訪者提供）

名副其實的躲貓貓

Marcel穿梭舊式海味舖、雜貨店、紙紮品店、街巿、生果檔，搜索每一個可能有貓咪的角落。「我莫名其妙地訓練出探測貓咪的鼻子，通常在遠處便能發現牠們。再者，我會定期回來拜訪店舖，知道那裏應該住着舖頭貓便會特地去搜尋。」

但貓咪才不會順着人類意思，乖乖坐定拍照，總是藏在角落或雜物之間。Marcel在拍攝舖頭貓的時候，不時會拍到這種「威利在哪裏？」（Where’s Wally?）的照片，偶爾還會有拍攝時發現不到貓咪，直至把相片放到電腦放大才見到的情況，「有時要等到Instagram上的追隨者指出，我才發現相片中還有另一隻我沒發現的貓咪。」

貓咪帶來歡笑良藥

Marcel於是覺得這種相片可以獨立成書，不過當時他專注籌備出版《香港街市貓》、《香港舖頭貓》等書，暫時擱置了計劃。直到2020年底，Marcel把「隱藏的貓咪」概念翻出來，整理相片，並邀請插畫家Stephen Case繪畫插圖，令書本內容更豐富，更加有趣。

點擊放大，找貓咪，考眼力：

「歡笑是最好的良藥，而在這些日子裏，我們需要更大劑量。」 居港荷蘭攝影師Marcel Heijnen

照片以外的想象世界

Stephen同樣是愛貓之人，與Marcel合作更令他對舖頭貓了解更深。「我喜歡牠們的友善及平易近人（並不是所有貓都如此），牠們都住在獨特的，超正的懷舊店舖裏，並有實際功用。那些店舖本已十分有趣，舖頭貓更帶來額外的個性。」

Stephen和Marcel一起創作了《躲貓貓》書中主角「Spot」，牠在書中介紹舖頭貓每日的工作和生活，一時為有份寫意筍工而得意；一時嘲笑人類營營役役，只為供牠有啖好食；一時自吹自擂自己嚇到老鼠走夾唔唞。Marcel表示：「攝影師捕捉了存在於那裏的東西，但插畫家可以想象，並創造出超越現實的世界」。

為樂趣而工作 過程當然愉快

Stephen在做準備功夫時看了很多貓咪的圖片，但到真正落筆畫Spot時則全憑想像。「我們一邊畫一邊改，直至變成現在的樣子。牠最初是黑白色的，更瘦一點，更運動型一點，但我們意識到牠應該食好住好，於是幫牠增肥並畫得更毛茸茸，配合牠的特質。」終於《躲貓貓》經過無數「Brainstorming」、校對、修正後順利出版，兩人都十分享受合作出版的過程，「這本書的特質本來就是輕鬆有趣。為了樂趣而工作，過程當然愉快。」Stephen說。

©Marcel Heijnen（圖片由受訪者提供）

新書《躲貓貓》在住好啲、誠品、Bookazine及其他書店發售；讀者有興趣亦可留意Marcel Heijnen的Instagram，看更多舖頭貓照片。