【攝影比賽】大自然保護協會2021年比賽作品賞　三港人攝影師獲獎

大自然保護協會（The Nature Conservancy, TNC）公布2021年度全球攝影比賽賽果，總冠軍由英國攝影師Anup Shah奪得；照片中大猩猩走進了蝴蝶群中，牠閉上眼睛，讓人猜不透是是難受還是享受。

在芸芸參賽者裏脫穎而出的，還有三名香港攝影師。黃文偉拍攝冰島瀑布，奪得「水」組別的第三名；梁欣健拍攝鰂魚涌小巷，反映本港居住空間問題，獲選「人與大自然」組別的榮譽獎；王劍斌拍攝圓月掛在紅磡樓宇上方，亦獲選「景觀」組別的榮譽獎。

大自然保護協會以攝影比賽宣揚環保訊息，特別是保護土地及水資源。比賽去年因新冠肺炎疫情停辦，今年復辦吸引破紀錄來自158個國家及地區的攝影師，共100,190幅參賽作品。

（圖片由大自然保護協會提供）

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