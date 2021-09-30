世界新聞攝影｜比賽改革作品分類大洗牌　硬新聞軟新聞同組比拼

世界新聞攝影獎（荷賽，World Press Photo）是全球最大型的新聞攝影比賽之一，近日公布來年的比賽改制，放棄議題分組，並加入地域的考慮（圖片拍攝地），讓世界不同角落的更多議題和攝影師得到關注。

撰文：周穎瑤、蘇煒然



【2021年度圖片、一般新聞（單張）冠軍】2020年8月5日，巴西Viva Bem安老院住客Rosa Luzia Lunardi，在睽違五個月後終從護士Adriana得到擁抱。（Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures）

取消議題分組

新制一個重大改變，是將過往的議題分組——「一般新聞」、「突發新聞」、「當代議題」、「環境」、「自然」、「體育」及「人物」——轉變為格式分組，分「單張」、「圖片故事」、「長期拍攝計劃」以及「開放形式」4大類。

為照片議題分組是參賽者和評審一直都面對的難題，因有時故事是可以跨界適合多於一個議題分組。評審為參賽作品調組而苦惱，或者作品因組別錯配而失卻獎項，在各類的比賽中並不罕見，在新制之下可以避免此問題。未來參賽者當然仍可就不同議題拍攝，但重點將會變成怎去用最有效的格式說故事。

加入地域分組

另一個重要改變是加入地域分組。荷賽舉例指，在2021年的比賽中，僅7%參賽作品來自南美洲、5%來自東南亞及大洋洲、3%來自非洲，認為這無法反映出原來世界上不同地區都有很多的新聞攝影人才。

因此新制將全球分6個地域：「非洲」、「亞洲」、「歐洲」，「北美及中美洲」、「南美洲」、「東南亞及大洋洲」，以「七大洲」為基礎，再考慮國家數目、人口分佈調整，每個地域會有自己的獎項，以期增加得獎作品的多樣性，讓那些一直被埋沒的故事有更多機會披露人前。

世界新聞攝影獎2022年改制的地域分組，分為「非洲」、「亞洲」、「歐洲」，「北美及中美洲」、「南美洲」、「東南亞及大洋洲」6個區。（World Press Photo網站圖片）

就此，評審模式亦會改變，每個地域將會有各自的地區評審團，由在該地區工作及熟悉該地區的人士擔任，先作首輪遴選。各地域有初步入圍名單後，再由一個全球總評審團選出地區得獎者以及全球得獎者。

得獎機會大洗牌

這次改制動作相當大，當摒棄了議題分類的做法，只以相片內容發生的地區來劃分，可以想像的會有兩種效果：其一是一些地區性的事件的相片，或許可以避過與別個州發生的國際大事攝影作品正面交鋒，而在荷賽中以地區最佳的名義，得到更多脫穎而出的機會，讓觀眾看見；但另一方面，舉例當所有單張相片不再以議題分類來評選，例如體育攝影的作品與國際間大型衝突相片在同一個場合作評比，究竟前者將有多少機會在重要性、情緒及美學上贏過全民皆知或更能影響世界的畫面，而獲得多重評判的青睞，恐怕也不容易。

換個角度看，一些平日不是拍攝硬性新聞的攝影記者，在如此的平台上到底會獲得多少「贏面」，當然是不得而知，但以荷賽給人的印象，作品背後的議題讓人難以忽視。反過來說，一些不太硬性的相片似乎需要有帶出更深度的世界觀，才會有機會擺脫硬性新聞相片的「圍剿」－－去蕪存菁，還是排除了某些類型作品的曝光機會，現在難以定論，且由改制後的首次比賽結果來證明了。