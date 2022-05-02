攝影展覽｜Vivian Maier《鏡象真我》展覽　傳奇攝影師經典自拍作

f22攝影空間將於今年法國五月期間，舉辦Vivian Maier — 《鏡象真我》展覽，展出Vivian Maier的經典自拍作品，也是她的作品首次在港展出。

被譽為當代最具影響力的街拍攝影師之一，Vivian Maier生前寂寂無聞，直至死後她的作品才被人發掘，精准的捕捉和嚴謹的構圖，使作品風靡攝影界，再加上充滿神秘的故事，令人津津樂道。在Vivian Maier的10萬張作品之中，更有不少自拍照，透過鏡子、玻璃、影子等，追尋這位傳奇攝影師最真實的面貌。

Vivian Maier — 《鏡象真我》展覽詳情：

日期：2022年5月4日至8月31日

時間：上午11時至下午7時（逢星期一休息）

地點：f22攝影空間（九龍梳士巴利道半島酒店商場w16及w18號）

（作品由f22攝影空間提供）

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