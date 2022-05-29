前線・焦點｜拆國殤之柱照片奪年度圖片　赴日採訪東奧獲兩優異獎

香港攝影記者協會主辦《前線・焦點2021》新聞攝影比賽，昨日（28日）進行評審並公布結果。其中，《香港01》攝影記者廖雁雄憑2021年12月23日「國殤之柱」被拆件，搬入貨櫃內準備移離港大的相片，奪得「 2021 年度圖片」及「突發新聞組」冠軍；另外，《香港01》攝影記者高詩琦亦憑於東京奧運期間拍攝港隊代表何詩蓓及李慧詩出賽的相片，獲得兩項優異獎。

《前線．焦點》為一年一度最港最大型的新聞攝影比賽，冀加深市民對時事的關注認識，提昇大眾對攝影記者和傳媒的工作認同，同時表揚各得獎攝影記者過去一年對業界的努力和貢獻。比賽今年收到82名參賽者，共949張照片及75輯圖片故事。分「突發新聞」、「一般新聞」、「人物」、「體育」、「特寫」、「自然與環境」以及「圖片故事」等七個組別。

攝影：廖雁雄、高詩琦

撰文：周穎瑤、蘇煒然、高詩琦



突發新聞組冠軍、2021年度圖片：

2021年12月23日凌晨時分，香港大學校方在無預警下拆除「國殤之柱」。雕像被分拆成兩部分，再用白色布料包裹，由工人運送移除。照片奪得突發新聞組冠軍，並獲選為2021年度圖片。（廖雁雄攝）

12月22日晚上，香港大學突然圍封立於校園內的國殤之柱，攝影記者廖雁雄判斷這會是一個很重要的時刻，是需要被紀錄下來。

然而港大的圍封範圍很大，記者站在遠處，又被貨車阻礙視線，根本無法見到圍板內的情況。在場的記者只能另覓高處，希望找到位置能夠拍攝。終於有行家找到路徑上山，雖然無法直接見到國殤之柱，但能夠看到貨車上落貨的情況。「我們不敢大聲談話，在山上躲藏。怕他們（港大保安）封或趕。當晚下着毛毛雨，又濕又凍等了兩到三個小時。」黑暗中港大傳出槌子敲打的聲音。

大約凌晨4點，港大完成拆除國殤之柱，並分件搬上貨車。廖雁雄拍到工人搬運國殤之柱組件的情況，向身邊行家說了一句：「我們見證了一個時代的結束。」

近年記者被封鎖線擋在遠處的情況並不少見，採訪空間收窄，廖雁雄說：「是一種退步，但是無辦法。我們只能再找其他位置，盡做。只要知道有位（可以拍攝），就會去。」照片奪得冠軍更成為年度圖片，廖雁雄說沒有太多個人感受，「但是很興幸這個時刻可以被紀錄下來。不止我，還有其他行家能夠留下這個畫面。」相比起中文大學的民主女神像毫無先兆下被拆除運走，幾乎全無影像，港大國殤之柱的照片顯得無比珍貴。

體育組優異獎：

2021年8月6日，李慧詩出戰東京奧運場地單車項目。（高詩琦攝）

2021年7月28日，東京奧運會，何詩蓓在奧運奪得200米自由泳銀牌後，感觸閉眼。（高詩琦攝）

2021年另一個重要事件，東京奧運應當佔上一位；港隊在此屆奧運獲得史上最佳成績，偏偏因為新冠肺炎疫情等因素，每一家傳媒獲得的採訪名額少之又少。體育記者高詩琦因而要自行拍攝比賽，包括拍攝難度甚高的場地單車賽事。

高詩琦回憶，以往拍攝單車比賽，總有專業攝記同行，這次孤軍作戰，也想特別感謝攝記同事不吝遙距指導。回到賽場，高詩琦形容她眼中的「牛下女車神」李慧詩，即使在東奧港隊有新一代突起，她總是肩負着港人的期盼，奧運延期令她面對更大挑戰。在拍攝李慧詩在日本伊豆單車館作賽，她在賽道衝刺的表情卻感受到她的不屈。李慧詩最後在東奧贏得個人爭先賽銅牌，成為首位在兩屆奧運奪得獎牌的香港運動員。

至於另一攝於游泳場館的照片，就更是讓港人驚喜的一幕。高詩琦採訪何詩蓓出戰東京奧運女子200米自由泳決賽時，從相機觀景窗看着8位泳手出發、衝刺，何詩蓓一直在前方，一邊拍、一邊屏息等待她觸池的一刻——是香港史無前例的銀牌、也是亞洲紀錄！高詩琦將焦距拉近觀察何詩蓓，見她沒有激動拍打水花，而是靜靜仰天、閉眼，輕輕呼一口氣——她以「何詩蓓」的方式，告訴世界：「我做到了」。