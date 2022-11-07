【攝影展覽】《感情‧感悟‧感覺》何藩展覽　照片中人情味恆久不變

上環Blue Lotus Gallery將舉行《感情‧感悟‧感覺》何藩展覽，展出攝影大師的作品。

何藩以拍攝五、六十年舊香港的街頭生活為港人熟悉，惜2016年因病逝世。在何藩的攝影生涯裏，從最初喜歡畫意，繼而走寫實風格，再到各種實驗和嘗試，一直追求創新，而在其中一直不變的，卻是人情味。何藩家人說：「何藩是永遠在我們內心深處，透過他遺下來的作品，會感覺和他的距離拉得更近。每一次我們注視他那令人難以忘懷的作品，總有不同的體驗，無論是他鏡頭下那逝去的時代、 還是恆久不變的人情味。」

《感情‧感悟‧感覺》詳情：

日期：2022年11月18日至12月18日

時間：逢星期二至日｜上午11時至下午6時（公眾假期休息）

地點：Blue Lotus Gallery｜上環磅巷28號

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