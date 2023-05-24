【攝影展覽】Marc Riboud攝影展　從法國到中國　大師鏡頭下人物

f22攝影空間現正舉辦馬克．呂布（Marc Riboud）的《從法國到中國的浮光掠影》展覽，展出多張攝影大師拍攝的作品。

呂布生於1923年法國里昂，今年正好是他誕辰百周年。他在第二次世界大戰過後成為了攝影師，1953年拍攝艾菲爾鐵塔上的油漆工人，照片登上了LIFE Magazine，更被Henri Cartier-Bresson及Robert Capa邀請加入Magnum Photos。呂布1957年首次來到中國，並在之後50年不斷回來超過20次，紀錄中國數十年間的巨大變化。呂布2016年於法國逝世，享壽93歲。

馬克．呂布《從法國到中國的浮光掠影》展覽詳情：

日期：2023年5月18日7月30日

時間：上午11時至晚上7時（逢星期二至日開放）

地點：f22 攝影空間｜九龍梳士巴利道半島酒店商場BW11及13號

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