【多圖】美國第一夫人家鄉出現搞笑特朗普雕像　網民批：浪費木材

歐洲國家斯洛文尼亞（Slovenia）是美國第一夫人梅拉妮婭（Melania Trump）的家鄉，當地繼出現她的木雕像後，近日又有藝術家製作美國總統特朗普（Donald Trump）的木雕像，而且樣子相當趣怪。但網民不是很欣賞，有人批評是浪費木材。

特朗普搞笑雕像：斯洛文尼亞近期出現一個美國總統特朗普的木製雕像。圖為8月29日，塞拉普里卡姆尼庫鎮上的特朗普雕像。（AFP）

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內有機關 表情有變化

這個由藝術家施勒格爾（Tomaz Schlegl）製作、身高8米的特朗普雕像，位於距離斯洛文尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana）約30公里的小鎮塞拉普里卡姆尼庫（Sela pri Kamniku）。

「特朗普」身穿白色襯衫、藍色西裝和結上紅色領帶，他高舉右手，動作和美國自由女神像相似。除了獨特的外形，這尊木雕像還內有機關，有裝置可以控制其表情，讓「特朗普」的笑臉變得兇狠。

藝術家藉作品諷民粹政治

藝術家施勒格爾表示，此作品是要象徵民粹政客虛偽的一面，他稱「民粹主義自二次大戰以來首次盛行：看看（英國首相）約翰遜，看看特朗普，看看我們的總統或（匈牙利總理）歐爾班，世界將走向何方？」

但網民對此作品不是很欣賞，有人批評製作特朗普雕像簡直是在浪費木材，也有當地人認為它如此醜陋，與附近環境不合適，更有附近村民稱，應該放火焚燒它或駕駛拖拉車撞向它。

斯洛文尼亞之前仿照梅拉妮亞2017年出席特朗普總統就職典禮的動作製作木雕，但由於其外形粗糙，被網民形容為「稻草人」，完全不像梅拉尼婭。