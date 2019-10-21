泰王86天「極速」休妃　西尼娜被指不忠＋忘恩負義

泰國皇室10月21日突然發布命令，宣布泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）褫奪王妃西尼娜（Sininat Philatkalayanee，前譯詩尼娜）所有皇室和軍方銜頭。僅2頁的王室憲報，指出詩尼娜對泰王不忠（disloyal）以及忘恩負義（ungrateful），面對后素提達（Queen Suthida）甚至想取而代之。

對於等着看好戲的人來說，這套泰版《深宮計》實在是太快「落畫」了。西尼娜身為正式皇室成員的生活只得短短86天。泰國政府公報網站7月28日發布文件公示，泰王發佈詔令，冊封身為泰國皇家護衞隊的女少將西尼娜為王妃。她在儀式完成後封號是「昭坤帕」，類似中國清朝的「貴人」。皇室網站8月曾發布逾60張王妃的照片以及其生平介紹。

泰國王妃西尼娜被指不忠及忘恩負義，其王室生活只過了短短80多天，相中的恩愛之情亦已煙消雲散。（Thailand's Royal Office）

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西尼娜是1932年泰國開始成為君主立憲制國家以來，首次由泰王冊封的王妃。

現年34歲的她曾任職軍方護士，之後加入皇家衛隊服役，後來晉陞至少將。她的「上位之路」與王后素提達（Queen Suthida）相似。素提達5月1日才正式被冊封為王后，並成為泰王第四任妻子。

皇室網站8月曾發放逾60張西尼娜的照片，當中包括泰王與她的合照，還有她身穿小背心駕駛飛機，以及穿上軍服的照片等。其中一張照片中，她身穿軍服與泰王拖着手仰望天空，非常有「放閃」意味，只是兩人感情已隨着21日泰國皇室命令發布，正式瓦解。

泰國王后素提達穿上傳統正裝，感覺端莊大方。（泰國公關部門）

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