特朗普抱怨iPhone無「Home鍵」　發文向蘋果總裁投訴

蘋果公司（Apple）自2017年起推出的iPhone不再設有「Home鍵」按鈕，令不少用戶感到不習慣，想不到美國總統特朗普（Donald Trump）10月26日在Twitter發文，公開向蘋果總裁庫克（Tim Cook）稱，按鈕遠比滑動螢幕好。

特朗普在Twitter上「呼喊」蘋果總裁庫克，稱iPhone上的按鈕遠比滑動螢幕好得多，暗示希望要回iPhone上的「Home鍵」。

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月25日

美國科技新聞網站《The Verge》報道，特朗普早在2017年3月從Android手機改為使用iPhone，雖然未知他使用什麼型號，但蘋果當時還未取消「Home鍵」。報道認為，特朗普的帖文顯示他最近換了新的iPhone，而且能肯定該款iPhone並沒有按紐，而且特朗普對此感到不喜歡。

報道指，有傳Apple可能會推出與iPhone 8相似的iPhone SE 2，而該款手機或者會有特朗普「思念」的「Home鍵」。

至於網民也有不少創意回覆：