特朗普「臉色」奇怪圍上「白圈」　美國總統皮膚「本色」惹熱議

美國總統特朗普表示，網路瘋傳他一張照片——臉部呈暗橘色但靠近髮際線的地方卻形成一圈明顯突兀的白色——是「更多假消息」。

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特朗普在Twitter上貼文說：「這顯然經過修圖，風勢強勁而髮型看起來卻沒事？不擇手段詆毀！」

這張照片由穆恩（William Moon）在他的Twitter和Instagram帳號分享出來。穆恩的Twitter簡介上說自己是「白宮特派員、記者、攝影師、詩人，和僅攝取魚肉的素食者」。但穆恩並不在白宮的攝影師名單內，且他的Twitter和Instagram帳號未經認證。

根據媒體VOX，穆恩貼出的照片都是對媒體公開的活動。特朗普政府的官方攝影師是克雷格黑德（Shealah Craighead）。儘管穆恩似乎有管道進出白宮，且自2017年起貼出特朗普照片——因此累積1萬8000名追蹤者——他很可能與特朗普政府毫無關聯，甚至不是媒體公司的一員。

特朗普髮型亦是眾人焦點（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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Anyone else see one angry bird attacking another bird peacefully resting in Trump’s hair today? pic.twitter.com/ZUTkvMjKYv — Ashe Schow (@AsheSchow) April 5, 2018

然而，從穆恩貼照時下的標籤特朗普由南坪的海軍陸戰隊一號走向橢圓辦公室，與夕陽和強風共舞」看來，不像故意編輯修圖讓特朗普難看。彭博資訊、歐新社和法新社等媒體攝影記者在強風吹襲的同一天拍到的照片，也顯示特朗普的橘臉外圍有類似的白圈，只是沒那麼明顯。

特朗普真實膚色一直是眾人討論焦點；《紐約時報》今年2月初曾經刊登一篇專欄，稱之為「國家機密」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】